Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di UeD: come stanno e cosa fanno oggi

Stasera, mercoledì 14 luglio 2021, va in onda lo Speciale Uomini e Donne: la scelta con Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. In replica, il programma di Maria De Filippi torna nella prima serata di Canale 5 e ripropone il momento in cui l’ex tronista ha scelto la simpatica e bella romana. In attesa della nuova stagione, la Mediaset decide di dare ai telespettatori la possibilità di rivivere una delle scelte più apprezzate.

Questa puntata speciale è andata in onda la prima volta il 22 febbraio 2019 ed è stata registrata in villa. Con l’appoggio di famiglia e amici, Claudia e la sua rivale Giulia Cavaglia hanno trascorso gli ultimi momenti con Lorenzo. In questo modo, il tronista ha avuto modo di avere più chiara la situazione. Dopo di che, la ‘non scelta’ ha ricevuto la visita del Riccardi, che ha avuto il compito di compiere questo gesto, prima del party.

Infine, è arrivato il momento per Claudia di ricevere la notizia e di raggiungere Lorenzo. Non è l’unico ad avere avuto questa possibilità. Infatti, a breve il pubblico assisterà anche alle repliche delle scelte speciali di Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Sono in tutto quattro le puntate che andranno in onda, in replica, questa estate.

A prendere parte allo Speciale sono state anche Valeria Marini, che ha aiuto a organizzare l’evento, Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Tutte e tre hanno fatto sì che questo evento riuscisse a emozionare il pubblico.

Al party hanno partecipato vari ospiti, ex volti del programma: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Elga Enardu e Diego Daddi, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo.

Immancabili, chiaramente, i due storici opinionisti della trasmissione, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. Stasera va in onda la scelta di Lorenzo e Claudia. Il Riccardi ha deciso di concludere il suo percorso con la Dionigi e ancora oggi formano una coppia.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele, com’è possibile vedere anche attraverso i loro profili social. Sono andati subito a convivere, per vivere pienamente la loro relazione, senza mai allontanarsi.

Oggi sono passati due anni da quando Lorenzo ha scelto Claudia a Uomini e Donne e si parla di figli! Hanno convissuto inizialmente a Latina, luogo d’origine di lei, per più di un anni. Successivamente si sono trasferiti a Milano, iniziando nuove collaborazioni e progetti lavorativi importanti.

Da qualche tempo, sono diventati soci sul lavoro, gestendo insieme un e-commerce di gioielli. Oltre questo, l’ex tronista gestisce due negozi di abbigliamento.

Ora da parte di entrambi c’è la volontà di costruire una famiglia. L’arrivo di un figlio per Lorenzo e Claudia sembra non essere poi così lontano. A parlarne ci hanno pensato loro stessi, di recente, in una nuova intervista.

Non solo i figli, ma anche il matrimonio è uno dei sogni che la coppia nata nel Trono Classico intende realizzare. Entrambi sono entrati nel cuore del pubblico, tanto che il Riccardi è poi tornato, per un breve periodo, in studio nel ruolo di opinionista.

Nel frattempo, Lorenzo continua a sognare un posto sul piccolo schermo. In particolare, non ha mai nascosto di voler entrare nella Casa più spiata d’Italia del GF Vip.

Claudia ha immediatamente conquistato pubblico e redazione. Sin da subito, i telespettatori si sono schierati dalla parte della Dionigi, mentre la Cavaglia ha ricevuto meno consensi.

In seguito, Giulia ha avuto l’opportunità di rimettersi in gioco come tronista. Ha scelto Manuel Galiano, con cui la storia è durata pochissimo tempo.