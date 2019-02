Uomini e Donne, Claire e il duro sfogo sui social: “Pago per averci creduto”

Uomini e Donne, Claire del Trono Over si sfoga sui social e nega di aver truffato tutti

Duro lo sfogo di Claire Turotti su Instagram dopo quanto accaduto nel corso delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Facendo il punto della situazione, la dama è stata accusata, insieme a Gianbattista, di aver imbrogliato tutti, compresi redazione e pubblico. Maria De Filippi si è mostrata particolarmente infastidita da questa storia, in particolare dall’atteggiamento di Claire. La Turotti ha tentato in tutti i modi di giustificare il filmato, che sarebbe stato registrato da un telespettatore e poi inviato a Gianni Sperti. La conduttrice ha mandato in onda il video, che mostra Claire e Gianbattista mettersi d’accordo su ciò che avrebbero dovuto dire e fare nel corso delle varie puntate. Secondo Maria, quanto detto da entrambi, sarebbe inequivocabile. Infatti, sembra proprio che la conduttrice non abbia alcun dubbio sul piano dei due. Allo stesso tempo, la De Filippi si è detta sicura del fatto che Claire abbia rappresentato la regia di questo piano, mentre Gianbattista un semplice attore.

La conduttrice ha fatto, infatti, intendere che secondo lei a ideare l’imbroglio sarebbe stata proprio la Turotti, tanto da dirle di non tenerci più alla sua presenza nel programma. La dama e il cavaliere hanno così lasciato la trasmissione. Ed ecco che dopo lo sfogo di Gianbattista arriva anche quello di Claire. La Turotti su Instagram continua ad affermare di non aver imbrogliato nessuno. “Ma veramente? Voi c’eravate tutti e tutte? Facile lapidare senza concedere diritto alla difesa. Vergognarmi? Di essere stata credulona si, ma non di aver truffato nessuno e nessuna di voi”, dichiara Claire sul social. Pare proprio che la dama stia ricevendo diverse critiche da parte del pubblico in queste ultime ore.

“Alla fine io pago per averci creduto e voi? Avete perso qualcosa o qualcuno vi ha insultato?” Così Claire conclude il suo sfogo su Instagram. La dama spiega che il suo unico errore è stato quello di averci creduto. Ma sembra proprio che nessuno abbia voglia di credere alla Turotti dopo quanto accaduto nel corso di queste ultime puntate.