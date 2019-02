UeD oggi, Maria De Filippi furiosa con Claire: standing ovation in studio

Uomini e Donne oggi, Maria De Filippi contro Claire: “Anche se Claire volesse rimanere io non ci tengo”

Grande difficoltà per Maria De Filippi a Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 5 maggio. La conduttrice è in imbarazzo mentre parla con Gianbattista e Claire. Ma in particolare sembra puntare il dito contro la dama. Infatti, Maria è sicura che la donna abbia manipolato il cavaliere, il quale sarebbe sarebbe semplicemente succube di lei. Per chi non avesse seguito bene la vicenda, Gianni in questi giorni ha ricevuto un filmato molto particolare da un telespettatori. Qualcuno ha ripreso Gianbattista e Claire in un bar della stazione di Bergamo, mentre si mettevano d’accordo su cosa avrebbero dovuto fare in studio. Maria e la redazione hanno scelto di non mettere subito al corrente i due di quanto scoperto e di rivelarlo di fronte a tutti in puntata. Mentre il cavaliere sembra confermare l’ipotesi dei due opinionisti e della conduttrice, ecco che Claire cerc ain tutti i modi di giustificare la situazione. La dama, infatti, continua a parlare dei problemi che ha con Gianbattista.

La De Filippi, ormai sicura dell’imbroglio e del complotto, fa sapere chiaramente a Claire di non tenerci più alla sua presenza. “La verità è che se anche claire volesse rimanere io non ci tengo”, afferma Maria. Di fronte a questa dichiarazione l’intero studio si alza in piedi ed è così standing ovation per la conduttrice. Tutti applaudono, contenti che la conduttrice abbia preso una posizione sulla questione. Secondo Maria, Gianbattista sarebbe innamorato di Claire e avrebbe seguito un piano ideato da lei. “Sei una persona intelligente, abbiamo vito il filmato non dobbiamo oltre. Io sono convinta che tu hai dato retta a lei, non penso tu sia venuto qua per fare l’attore”, continua la conduttrice.

Nel frattempo, Gianbattista accusa anche Umberto e si dice sicuro del fatto che l’uomo sia esattamente come Claire. Ma ecco che Gianni si stufa di tutta questa storia: “Non ce ne frega nulla, andatevene a casa!” Anche di fronte a questa affermazione di Sperti il pubblico non può non applaudire con forte convinzione. Nonostante le continue giustificazioni, Maria è convinta che il video mandato in onda sia inequivocabile. Gianbattista saluta così la conduttrice e lascia lo studio. Claire resta seduta e la De Filippi si alza e le dà la mano, probabilmente per farle capire in modo carino che dovrebbe lasciare il programma.