UeD gossip, Gianbattista e Claire scoperti: “Hanno preso in giro tutti”

Uomini e Donne gossip: Gianbattista e Claire erano d’accordo: un video prova il loro imbroglio

Gianbattista e Claire del Trono Over di Uomini e Donne escono allo scoperto. Un telespettatore qualche giorno fa ha inviato a Gianni Sperti una registrazione che vede il cavaliere e la dama mettersi d’accordo per imbrogliare redazione e pubblico. All’opinionista, scendendo nel dettaglio, arriva un video in cui Gianbattista e Claire parlano all’interno del bar di una stazione. Un telespettatori avrebbe appoggiato il proprio telefono su un tavolino e avrebbe così ripreso la scena. I due parlavano di ciò che avrebbero dovuto fare all’interno della trasmissione e la registrazione in questione sappiamo che risale a qualche giorno prima della scorsa puntata. Gianni aveva proprio ragione sulla sincerità di Gianbattista, visto che ha sempre dubitato delle sue intenzioni. Nel corso del loro incontro al bar, i due si mettevano d’accordo su cosa avrebbero dovuto fare e dire in studio. Claire avrebbe voluto mandare avanti questa finta conoscenza per diverso tempo e insieme cercavano di trovare una soluzione per arrivare a questo obbiettivo.

Tutti sono furiosi con Gianbattista e Claire che entrano in studio inconsapevoli di ciò che sarebbe accaduto. Maria De Filippi li mette al corrente di quanto hanno scoperto. Il cavaliere e la dama non chiedono scusa a nessuno, ma rispondono alle accuse duramente. Gianni non accetta il loro modo di fare, tanto che fa affermazioni spiacevoli nei loro confronti. Tutti appoggiano l’opinionista, visibilmente arrabbiato per quanto accaduto. “Vi dovreste vergognare alla vostra età. Siete due impostori, due truffatori”, afferma a gran voce Sperti, appoggiato dall’applauso del pubblico. I due non tentano neppure di giustificarsi, mentre tutti li accusano di aver preso in giro non solo la redazione e il pubblico ma anche Maria.

Gossip Uomini e Donne: Claire e Gianbattista nel mirino del pubblico e dei presenti in studio

Gianbattista e Claire, secondo quanto è possibile vedere nel filmato, hanno preso in giro proprio tutti. I due cercavano un modo per continuare a stare nel programma e per fare notizia. Nel frattempo, Valentina e Gemma si scagliano contro di lui. In particolare, la Galgani può finalmente avere la sua rivincita, visto che spesso Gianbattista l’ha criticata e accusata.