Uomini e Donne, Gianbattista contro la redazione: lo sfogo post puntata

Uomini e Donne, Gianbattista contro la redazione del programma: il duro attacco del cavaliere dopo la puntata mandata in onda ieri

Chi ha visto Uomini e Donne ieri sarà perfettamente aggiornato sulla segnalazione arrivata in trasmissione su Gianbattista e Claire. I due, come si è visto in un video arrivato direttamente a Gianni Sperti e mostrato in puntata, pare che si fossero messi d’accordo fuori dal programma. Il motivo? Pur essendo una coppia avrebbero continuato a far credere il contrario in TV e, così facendo, avrebbero prolungato la loro permanenza al Trono Over. Inutile dire che, dopo aver visto il filmato mostrato da Maria De Filippi, tantissimi sono stati i fan della trasmissione attivi sui social che hanno inveito contro il cavaliere e la dama in queste ore. Per difendersi dagli attacchi, allora, Gianbattista ha pensato bene di usare il suo profilo Facebook ma, nel farlo, ha anche lanciato pesanti accuse nei confronti della redazione di Uomini e Donne. Nel commento, scovato dal blog di Isa e Chia sul web, l’uomo ha scritto: “Pensate che sia una casualità che il video sia stato mandato da ‘un amico di Gianni Sperti? Casualmente carpito in modo professionale”.

Sempre Gianbattista, poi, ha aggiunto: “Tutto questo odio viscerale è solo perché mi permettevo di criticare i comportamenti della Signora Gemma Galgani. Pensate che sia una casualità che il video in questione sia stato girato con una Canon professionale e non con un telefonino?”. La discussione avuta con Claire? Nessun inganno secondo Gianbattista. Le parole scambiate con la dama, difatti, lui le ha giustificate affermando: “Pensate che due persone che si frequentano fuori da Uomini e Donne non possono parlare del programma? E se la trasmissione consente di relazionarsi con più persone è lecito domandarsi cosa ne sarà dei sentimenti di uno o dell’altro in tali situazioni”. Agli addetti ai lavori del Trono Over, in fine, Gianbattista non ha certo risparmiato critiche. Il cavaliere, rivolgendosi a questi, ha in fine scritto: “Insinuati e diffamati con aspro odio personale da persone che si definiscono professionisti!”.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: si ritornerà a parlare di Gianbattista e Claire?

Gianbattista, nel messaggio pubblicato dopo la puntata che lo ha visto protagonista ieri, ha anche chiesto alle persone che lo accusavano sui social di aspettare. Che cosa? “La settimana prossima avrete delle risposte chiare”. Dobbiamo quindi dedurre che di lui e Claire si tornerà a parlare presto a Uomini e Donne?