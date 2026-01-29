Uomini e Donne, Ciro nei guai: spunta una testimonianza che lo può smascherare

Arrivano guai per Ciro Solimeno, da poco diventato tronista di Uomini e Donne. Nel dettaglio, a colpire l’ex fidanzato ed ex corteggiatore di Martina De Ioannon sono alcune segnalazioni che vedono protagonista lui e una delle sue corteggiatrici, ovvero Alessia Antonietti. Quando quest’ultima è stata scelta dal tronista per intraprendere una conoscenza nel programma di Maria De Filippi sono subito sorti i primi sospetti. Questo perché molti si sono detti certi del fatto che frequentino la stessa palestra, almeno l’avrebbero fatto fino a poco tempo fa.

Ora la situazione si fa più intricata, a seguito di una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter. Qui l’esperto di gossip ha segnalato di aver ricevuto un’indiscrezione, di cui non può tenere conto. Ciò è accaduto dopo la registrazione di ieri, durante la quale è approdato in studio Alessio Rubeca, il nuovo corteggiatore di Sara Gaudenzi, rimasta con il Trono in bilico dopo le auto eliminazioni di Jakub, Marco e Simone.

Ebbene il nuovo arrivato è un amico di Ciro e questo dettaglio genera già qualche sospetto. I due collaborerebbero per la stessa agenzia, lavorerebbero insieme e si conoscerebbero anche molto bene. Va detto che, in studio, Alessio ci ha tenuto a essere subito sincero, dichiarando che lui e Sara si seguono già sui social network. A distanza di poco tempo dalle confessioni di Ciro sul piano segreto fatto con la De Ioannon, il pubblico diventa sospettoso. E ad aumentare i dubbi è una segnalazione, appunto.

In queste ore, è arrivata una testimonianza a Pugnaloni legata al presunto rapporto che ci sarebbe tra Solimeno e Alessio. Non solo, viene citata anche Alessia Antonietti. Questa fonte dice che è stato il tronista a portare a Uomini e Donne Alessio, parlandogli di Sara. E fin qui si può anche pensare che Ciro voglia fare da cupido con la sua collega. La situazione diventa più intricata con il ruolo della corteggiatrice in quello studio.

“Ciro e Alessia A. vivono nello stesso quartiere, a cinque minuti da Centocelle. Attualmente Ciro abita a cinque minuti da Alessia. È stato lui a dirle di scendere”

Se ciò fosse vero, chiaramente il Trono di Solimeno sarebbe in bilico, visto che la redazione del dating show di Canale 5 non accetta questo tipo di dinamiche per regolamento. Questa fonte avrebbe chiesto delucidazioni a una sua amica, che frequenterebbe la palestra, domandando come mai non hanno avviato una conoscenza fuori dal programma, visto che già si conoscevano, secondo questa segnalazione. Questa persona avrebbe risposto che sarebbe stato appunto Ciro a far scendere Alessia alla sua corte.

Non finisce qui questa testimonianza:

“Ciro ha addirittura lasciato la palestra da tempo, non ci va più, proprio per non destare ulteriori dubbi dopo che erano emerse le prime segnalazioni. Mi ha anche detto che non si parla nemmeno della stessa palestra, ma di un centro molto piccolo che lavora con pochi personal. La ragazza mi ha detto che, da come conosce Alessia, lei non sarebbe mai scesa per lui senza avere delle certezze a priori. Non è proprio il tipo. In poche parole, già si piacevano, ma siccome c’era di mezzo il trono, lui l’ha fatta scendere. Frequentano gli stessi posti, vivono vicini… c’era davvero bisogno di Uomini e Donne?”

Una segnalazione spinosa che metterebbe nei guai Ciro, questo è poco ma sicuro. Chiaramente bisogna lasciare il beneficio del dubbio e la possibilità, eventualmente, alla redazione di scoprire se tutto questo potrebbe essere fondato sulla verità oppure no.