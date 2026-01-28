Uomini e Donne anticipazioni: proposta di matrimonio commuove, Sara insospettisce

Commozione in studio durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi per una proposta di matrimonio a sorpresa. I protagonisti di questo emozionante momento sono stati Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Le anticipazioni segnalano che una coppia ha lasciato il programma, mentre un cavaliere ha deciso di andare via da solo. Infine, per quanto riguarda il Trono Classico, fuori vanno avanti le polemiche, in particolare su Sara Gaudenzi, che genera non pochi sospetti.

Anticipazioni Trono Over: Roberto chiede ad Agnese di sposarlo, addii e rotture

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, ci sono state tensioni tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, dopo la registrazione di ieri. I due hanno raccontato che hanno passato la notte insieme, condividendo dei momenti molto belli. Ma ecco che la sera prima, però, Alessio è uscito con Debora e anche con lei si è lasciato andare, andando oltre il bacio. Rosanna è venuta a conoscenza di quanto accaduto oggi in studio e, delusa, ha deciso di chiudere. Debora, invece, ha deciso di andare avanti, ammettendo di non vederlo più con gli stessi occhi.

Intanto, Mauro e Tiziana hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi. A grande sorpresa, sono arrivati in studio Agnese e Roberto, la cui relazione procede a gonfie vele. Lui ha sorpreso tutti con la proposta di matrimonio! Infatti, ha chiesto di fronte a tutti alla De Pasquale di sposarlo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne. Tra applausi e complimenti, i presenti si sono commossi assistendo alla romantica scena. Arcangelo, invece, ha lasciato da solo il programma, annunciando di non sentirsela più di restare.

Trono Classico nuova registrazione: Sara e quel corteggiatore amico di Ciro

L’attenzione è tornata su Sara Gaudenzi, rimasta senza Jakub e Marco, i corteggiatori che sembravano essere i favoriti. La tronista ha deciso di non lasciare il Trono, sebbene abbia perso un altro corteggiatore oggi, Simone Bonaccorsi. Per lei sono scesi due nuovi corteggiatori e uno di questi si chiama Alessio. Ebbene, sembra che quest’ultimo sia amico proprio di Ciro Solimeno, tanto che lavorerebbero insieme. Inoltre, Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha fatto notare che stranamente Sara segue già su Instagram Alessio.

Un dettaglio che insospettisce, visto che i tronisti non possono utilizzare i social network. Nel frattempo, Ciro si sta dando da fare e questa volta in esterna ha baciato Elisa. Tutte le altre corteggiatrici, vedendo la scena, hanno deciso di andare via, recandosi dietro le quinte.