Uomini e Donne, Ciro: cosa non torna a Maria, lui supera il ‘processo’

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede protagonista Martina De Ioannon. Maria De Filippi manda subito in onda l’esterna di Gianmarco, che ha deciso di portarla sulla neve, dove si sono scambiati dei lunghi baci passionali. Non solo, lui si è esposto, parlando di quotidianità e regalandole una collina. Ciro non reagisce bene e appare molto deluso. Maria oggi lo mette alla prova, facendo notare che era consapevole che Martina aveva fatto questa esterna con Gianmarco, in quanto sui social sono spuntate varie foto.

De Filippi appare perplessa e lui dichiara di aver visto tutto, tanto che ha scritto alla redazione. La conduttrice espone il suo dubbio:

“Escono le foto e viene anticipato che ha baciato per 40 minuti Gianmarco. Annulli l’esterna e riconosco Ciro che ho conosciuto qua. Ma poi mi dicono che il giorno dopo chiami e vai in esterna, come un Ciro diverso. In una notte cosa è cambiato?”

Ciro afferma di averne parlato con i suoi amici e di aver riflettuto. A questo punto, Maria manda in onda la loro esterna. Lui l’ha portata a guardare insieme il panorama a Roma e qui le ha fatto ascoltare una canzone, Vivimi di Laura Pausini. E poi è scattato anche tra loro un bacio. Martina ha notato un Ciro diverso. Infatti, il corteggiatore è apparso dolce e romantico. Le ha anche regalato un biglietto per il concerto di Gigi D’Alessio. Gianni Sperti oggi in studio si reca da Maria De Filippi a dirle qualcosa all’orecchio, senza microfono.

Intanto, sia Ciro che Gianmarco appaiono confusi, visto che con entrambi ha trascorso dei bei momenti con tanti di baci. Si accende un litigio tra i due corteggiatori, che si scontrano tra loro con lo studio totalmente il silenzio. Si torna al pensiero di Gianni, che chiede alla redazione un’informazione. L’opinionista chiede poi a Ciro da chi starebbe ricevendo consigli. Ecco la risposta del corteggiatore:

“Un mio amico stretto, ci conosciamo da dieci anni. Ci sono anche altri amici, siamo un gruppo. Non mi consigliano l’esterna. Loro mi dicono di riflettere, mi aiutano in questo. No, su cosa fare. Io vengo qua e mi comporto di istinto”

De Filippi svela il sospetto di Gianni. Brando e Beatrix avevano fatto un’esterna simile e la conduttrice manda in onda la clip. Ciro ride e spiega di aver visto un video su TikTok che mostrava quel luogo, un monte di Roma, che ha anche inviato alla redazione. Inoltre, spiega di aver bendato Martina perché voleva farle una sorpresa e che gli viene da ridere vedere che è simile la parte iniziale dell’esterna. La De Ioannon dice di non essere toccata dalla cosa, in quanto anche Gianmarco ha organizzato un’esterna sulla neve che molti altri avevano già fatto in passato. È spesso capitato di assistere a esterne simili in edizioni diverse.

Esce fuori che Ciro aveva legato un po’ con Michele Longobardi, che ha deciso di non sentire più dopo il caos accaduto, proprio per non creare situazioni sospette. Si cambia discorso, con la De Ioannon che non bacerà più nessuno dei due. Il pubblico sa già che Martina sceglie Ciro, mentre Gianmarco diventa tronista. Oggi Maria però troppo sospettosa, in quanto sa che è stata Beatriz a far conoscere a Michele Longobardi l’ex corteggiatrice Alessandra. Ciro non comprende il motivo di questi sospetti, ma la conduttrice si dice stupita del suo cambiamento.

“Voglio che loro scelgono la persona giusta. Voglio che ti concentri solo su di lei e non su Gianmarco”, tuona De Filippi. Ciro continua a smentire di essere consigliato da qualcuno. Maria e Gianni vorrebbero che lui fosse vero e che non si facesse consigliare. Ma Ciro è convincente, va detto. Appare naturale e diretto. Il corteggiatore spiega di voler continuare su questa strada, ovvero facendo esterne che costruiscono il loro rapporto, evitando, dove possibile, gli scontri con lei.

“Io quando la conosco se litighiamo sempre? Ora sono preso da lei, per questo mi comporto in un determinato modo”, dichiara Ciro, per far notare che ha dovuto necessariamente mettere da parte l’esterna sulla neve organizzata da Gianmarco e dedicarsi alla tronista, in vista della scelta.

Sperti ammette che Ciro gli piace tanto e che non vorrebbe mai metterlo in brutta luce. Semplicemente vogliono tutti assicurarsi che non si moduli e che sia se stesso, senza farsi consigliare da qualcuno. Alla fine, De Filippi fa presente che Martina è furiosa con lei, perché ha messo in discussione Ciro. La tronista conferma e dice di esserlo anche con Gianni.

Intanto, una buona fetta di pubblico si schiera dalla parte di Ciro, trovando che sia stato convincente e che può capitare di assistere a esterne simili a quelle del passato. Non solo, cosa più importante, Martina dimostra di non avere sospetti o dubbi nei suoi confronti.