UeD, Martina e Ciro dopo scelta: cosa succede, confessione di lei

Cosa sta succedendo tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo Uomini e Donne? I due sono stati avvistati dopo la scelta fatta nello studio di Canale 5 e vengono svelati così i dettagli legati all’inizio di questa love story. Di sicuro, sembra che tutto stia procedendo per il meglio nei primi giorni di relazione della nuova coppia del Trono Classico, che ha appassionato tantissimi telespettatori. Infatti, la segnalazione arrivata sui social network è abbastanza positiva.

A raccoglierla è stata Deianira Marzano, la quale ha riportato tutto sul suo account di Instagram. L’esperta di gossip ha pubblicato dei messaggi ricevuti da un fan che ha incontrato a Roma Martina e Ciro dopo la scelta. In attesa di assistere al momento in cui la De Ioannon ha il suo lieto fine di un percorso che ha coinvolto anche Maria De Filippi, arrivano belle notizie. Ecco le parole di chi li ha incontrati:

“Ciao Deia incontrati stasera al Talenti Village di Roma Ciro e Martina con un’amica di Martina. Davvero bellissimi, super felici. Ci siamo messi un po’ a parlare e lei ha detto che è stato lui da sempre, dal primo sguardo e lui che è fortunato a essersela presa. Davvero carinissimi e super alla mano, anche perché obiettivamente non c’è da tirarsela per nulla, sono ragazzi come tutti”

Martina dopo UeD ha, dunque, confermato di aver sempre avuto un particolare interesse per Ciro. D’altronde gli sguardi e i gesti hanno più volte dato la conferma ai fan del programma che Solimeno fosse riuscito a conquistare la tronista già dal primo giorno. L’arrivo di Gianmarco Steri ha poi rimescolato le carte in tavola. Quest’ultimo ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico, tanto che la redazione e Maria hanno pensato bene di regalargli un’altra possibilità, questa volta da tronista.

Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che dati impressionanti legati alla reazione di tante ragazze alla notizia del suo Trono. Intanto, la De Ioannon e Ciro si stanno godendo le prime fasi della loro relazione. L’ex tronista e volto di Temptation Island 11, stando a questa segnalazione, avrebbe palesemente dichiarato che la sua preferenza è sempre stata per Ciro. D’altronde, c’è sempre quel corteggiatore o quella corteggiatrice che sin dal primo giorno riesce a conquistare un tronista.

A volte, può capitare che, durante la fase di conoscenze, le cose cambino e che qualcun altro cambi le carte in tavola. Così poteva sembrare con Gianmarco, ma così non è stato. Intanto, oltre alla confessione di Martina, ci sarebbe anche quella di Ciro. Quest’ultimo avrebbe detto al fan di sentirsi fortunato a essere riuscito a diventare la sua scelta. Ora come si usa dire, se son rose fioriranno. Solo il tempo potrà dire se questa relazione sia destinata a durare. Nel frattempo, questa segnalazione dà la conferma che tutto sta iniziando per il meglio.