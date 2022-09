Uomini e Donne, Caterina e Biagio: il ‘veto’ di De Filippi sulle nozze

Un divieto per una buona causa, che sicuramente il pubblico di Canale 5 apprezzerà quando il programma tornerà in onda su Canale 5

Caterina Corradino e Biagio Buonomo di Uomini e Donne si sono sposati. Ma sul loro matrimonio c’è un veto del programma di Maria De Filippi. Le nozze sono state celebrate lo scorso 5 settembre 2022 a Ortona e ha visto tra gli invitati altri volti dello show. Scendendo nel dettaglio, la coppia del Trono Over ha invitato Pamela Barretta, Barbara De Santi e Cristina Incorvaia. Le tre ex dame, inaspettatamente, hanno condiviso solo qualche foto dei loro abiti e niente di più. Hanno poi pubblicato sui loro rispetti profili social momenti della giornata successiva trascorsa insieme ai due neo coniugi.

Nessuna foto del matrimonio di Caterina e Biagio. Molti fan vorrebbero almeno scoprire l’abito da sposa dell’ex dama, ma neppure questo importante dettaglio è stato reso noto. Nessuno ha potuto pubblicare scatti di quel meraviglioso giorno e la domanda sorge spontanea: perché? Tantissimi fan si aspettavano di poter vedere le foto di questa speciale giornata almeno attraverso gli invitati, eppure non è accaduto. Le nozze sono iniziate e si sono concluse con la privacy assoluta e il motivo di questa scelta riguarda il programma.

Ebbene nelle prime puntate di UeD, che torna in onda il 19 settembre con la nuova edizione 2022/2023, i telespettatori vedranno le scene del matrimonio di Biagio e Caterina! A rivelarlo è Pamela Barretta, la quale ha anche svolto un ruolo importante durante l’evento. Per mostrare in esclusiva al pubblico di Canale 5 le immagini delle nozze, il programma ha esplicitamente chiesto di non pubblicare alcuna foto.

“Il matrimonio di Caterina e Biagio, lo vedrete non appena ricomincia il programma Uomini e Donne. Quindi non potevamo pubblicare nulla”

Il ‘divieto’ del dating show di Maria De Filippi arriva, ovviamente, per una buona causa. Dunque, i fan della coppia che è appena convolata a nozze dovranno solo attendere qualche settimana e finalmente scopriranno i dettagli. Intanto, Pamela anticipa che l’evento “è andato benissimo”. Assicura ai coloro che le stanno chiedendo almeno qualche anticipazione che “è stato tutto molto emozionante”.

Ribadisce, però, che non può dire nient’altro al riguardo. “Ovviamente ho pianto”, aggiunge l’ex dama del Trono Over. La proposta di matrimonio da parte di Biagio arrivò nel 2019 proprio nello studio del programma. E probabilmente è questo il motivo per cui si è scelto di portare le immagini dell’evento sul piccolo schermo in esclusiva.

La storia d’amore di Caterina e Biagio ha appassionato moltissimi telespettatori. Dal primo giorno Buonomo dimostrò di nutrire un forte interesse per la Corradino. A distanza di tre anni dalla proposta ecco che la coppia ha raggiunto l’altare e coronato il grande sogno!