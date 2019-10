Trono Over, Biago e Caterina: data matrimonio. Ruolo speciale per Pamela

Trono Over, Biagio e Caterina: quando e dove si sposano. Ruolo importante per Pamela Barretta

Biagio Buonomo e Caterina Corradino formano una delle coppie del Trono Over che hanno avuto il lieto fine. Si sono conosciuti, appunto, nello studio di Uomini e Donne. Una conoscenza la loro che si è trasformata quasi subito in una relazione storia. È poi arrivato il giorno in cui hanno emozionato tutti lasciando insieme il programma. Uno dei sogni che stanno per realizzare è il matrimonio. Presto, Biagio e Caterina diventeranno marito e moglie. Ebbene la coppia ha già scelto la data delle nozze, rivelata oggi sul settimanale di Uomini e Donne Magazine. Scendendo nel dettaglio, si sposeranno il prossimo settembre. Avrebbero voluto celebrare l’evento prima, ma sono stati ostacolati da diversi ritardi burocratici, legati al divorzio di Buonomo. Sono ancora indecisi sulla location, ma sicuramente si sposeranno in Abruzzo. Biagio ammette di voler diventare il marito di Caterina nel luogo che lui ama tanto, ovvero sulla spiaggia di fronte al mare. Per rendere l’evento perfetto, i due ex partecipanti del Trono Over si sono affidati a una wedding planner.

“Ci sposeremo a settembre del 2020. […] Sicuramente ci sposeremo in Abruzzo, dove viviamo”, dichiara Biagio nel corso dell’intervista. Ed ecco che Caterina dà una notizia speciale ai fan del noto programma. Tra lei e Pamela Barretta, nel programma, è nata una forte amicizia. La Corradino rivela che ad aiutarla nell’organizzazione del matrimonio ci sarà anche la dama, che rivestirà un altro ruolo importante: quello di damigella. “Mi è stata sempre accanto e abbiamo diviso tanti momenti importanti anche della mia storia con Biagio”, confessa Caterina. Un bellissimo rapporto quello nato tra loro nel camerino della trasmissione. Secondo la Corradino, Pamela avrebbe portato molto fortuna alla sua storia con Biagio. Anche quest’ultimo ci tiene a spendere belle parole per la Barretta.

Trono Over, Biagio e Caterina matrimonio: complici e innamorati

Pamela sarà la damigella del matrimonio di Caterina, insieme alla figlia minore di Biagio. L’ex cavaliere, intanto, fa una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua futura moglie, con cui ha una forte complicità. “È stata in grado di essere vicina alle mie figlie: è molto complice con la più piccola e va d’accordo anche con la grande, che ha passato l’estate con noi”, dichiara infine Biagio. Ricordiamo che abbiamo assistito all’emozionante proposta di matrimonio di Biagio a Caterina nel corso di una puntata. Il momento era stato apprezzato da tutti, tanto c’è stato standing ovation per la coppia.