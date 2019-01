Trono Over, la proposta di matrimonio di Biagio e Caterina: è standing ovation

Trono Over, Biagio chiede a Caterina di diventare sua moglie: standing ovation in studio

Biagio e Caterina del Trono Over a Uomini e Donne riescono a commuovere tutti. Scendendo nel dettaglio, durante la puntata in onda il 29 gennaio, il cavaliere decide di chiedere alla dama di uscire insieme dal programma. Lei è bellissima, con un lungo vestito blu e tutti sono molto felici di vederla così serena. In particolare le sue compagne di avventura, Pamela e Valentina, sono contente di assistere a questo magico momento. Gianni Sperti non può fare a meno, insieme a Tina Cipollari, di applaudire di fronte all’amore nato tra i due. Biagio chiede inizialmente a Caterina di lasciare insieme la trasmissione, per iniziare una nuova vita. La dama si trasferirà nella città dell’uomo, che ha due bambine. La donna confessa di aver conosciuto tutta la sua famiglia e di essere felice di farne finalmente parte. Ora Caterina entrerà ufficialmente a far parte della famiglia di Biagio e così ammette che riuscirà a realizzare un suo grande sogno. La dama ringrazia la madre, gli zii e la sorella del cavaliere, per averla accettata e accolta sin da subito.

Biagio esce fuori e consegna un mazzo di rose a Caterina, dopo di che le chiede di diventare sua moglie. La dama accetta senza neppure pensarci e tutti in studio si alzano in piedi applaudendo. Standing ovation per la nuova coppia del Trono Over. Solo oggi vi abbiamo parlato delle ultime novità che riguardano Armando e Manuela, che lo scorso mese di aprile avevano lasciato insieme il programma. Ad assistere alla proposta di matrimonio di Biagio ci sono ovviamente anche Gemma Galgani e Ida Platano. Le due vengono riprese mentre sono commosse. Entrambe sognano di vivere un momento così speciale.

Trono Over: Gemma in lacrime dopo aver assistito alla proposta di matrimonio di Biagio a Caterina

Gianni fa notare la bellezza di Biagio e Caterina mentre lasciano il programma e, nel frattempo, Gemma si lascia andare alla commozione. Tina Cipollari non può non notare gli occhi lucidi della Galgani e inizia a fare qualche battuta. La dama torinese ricorda il momento in cui si fidanzò con Ennio. La loro storia naufragò dopo che l’uomo la lasciò. “Non sono stata fortunata quanto lei”, afferma Gemma riferendosi a Caterina.