Uomini e Donne, che fine hanno fatto Armando e Manuela: “Siamo molto felici”

Uomini e Donne, Armando e Manuela del Trono Over: la coppia si racconta in un’intervista

Armando Conti e Manuela Paoli del Trono Over di Uomini e Donne sono ancora una coppia. I due hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi lo scorso mese di aprile, quando hanno compreso di voler vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Il primo ad appoggiare la loro scelta è stato Gianni Sperti, felice di vedere nascere una coppia all’interno del programma. Non è stato lungo il loro percorso nella trasmissione. Infatti, tra loro è scattato un colpo di fulmine. Subito hanno capito che erano fatti l’uno per l’altra, ma la distanza inizialmente sembrava un ostacolo. Lei di Prato e lui di Treviso hanno deciso di non andare a convivere, ma di continuare questa storia d’amore a distanza. Proprio questo importante dettaglio avrebbe aiutato entrambi a gestire al meglio la relazione. Per Armando e Manuela non rappresenta più un ostacolo, anzi è diventato nel tempo un punto di forza. Quando hanno lasciato il programma, la Paoli ha affrontato non poche difficoltà ed ecco che dal mese di settembre le cose sono migliorate.

“Va molto bene, siamo molto felici, ma forse è merito della distanza che aiuta”, dichiara Armando in un’intervista per Uomini e Donne Magazine. La distanza permette a entrambi di viversi meglio. Si sentono ogni giorno e si raccontano sempre tutto. Per quanto riguarda le presentazioni in famiglia, Manuela ancora non conosce la figlia di Armando. Al contrario, l’ex cavaliere ha già incontrato la figlia della Paoli. “Armando è il mio principe azzurro”, dichiara l’ex dama nel corso dell’intervista. I due stanno vivendo una vera e propria favola e questo grazie al Trono Over.

Uomini e Donne: Armando e Manuela innamorati e felici dopo il programma

Una bellissima storia d’amore quella nata sul piccolo schermo. Negli studi del noto programma di Canale 5, Armando e Manuela sono rimasti colpito l’uno dall’altra e ora a distanza di mesi continuano a essere una coppia. Per la Paoli, l’ex cavaliere rappresenta il suo uomo ideale, colui che ha sempre desiderato avere a fianco. Tanta complicità tra i due ex protagonisti del Trono Over, che dimostrano di essere molto innamorati.