Marco Cartasegna commenta duramente il gesto di Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta che sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia sono apparsi con una cartello con scritto “Giustizia per Willy”, in riferimento al drammatico omicidio perpetrato a Colleferro del giovane 21enne. L’ex tronista di Uomini e Donne ha usato termini duri nei confronti della coppia, parlando di “gesto così vile”. Subito dopo ha proseguito spiegando il motivo del suo sfogo, non risparmiando nemmeno esternazioni tranchant sul bacio saffico che ha visto protagoniste Elisa De Panicis e Mila Suarez sul medesimo red carpet.

Uomini e Donne, Marco Cartasegna si scaglia contro Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: “Vergogna”

Cartasegna ha esordito dicendo di essere pienamente consapevole del rumore che faranno le sue parole. Dall’altro lato ha sostenuto che a un certo punto “non è possibile tacere”. Nel mirino Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. “Gesto vile e osceno”, ha tuonato in merito al cartello dedicato a Willy Monteiro Duarte. “Un messaggio del genere per un ragazzino la cui morte è così fresca non è giusto”, ha argomentato il milanese che ha aggiunto che chi reputa un simile gesto “bello o è stupido o non sa come funziona il mondo di queste persone, tra media e televisione”. Cartasegna è certo che la scelta dei due ex UeD sia stata fatta solo per “pubblicità”, ribadendo a più non posso la sua posizione e quindi ripetendo: “Gesto osceno”. “Si dovrebbero solo vergognare. Io mi vergogno per loro. Siamo arrivati ad un livello che per me è intollerabile”, ha concluso. Poco prima aveva fatto una breve parentesi commentando il tanto chiacchierato bacio saffico tra Elisa De Panicis e Mila Suarez.

Uomini e Donne, Cartasegna contro Mila Suarez ed Elisa De Panicis

Cartasegna, disquisendo sul “bacio saffico” delle due donne, ha parlato di effusione “finta, forzata e oscena”. L’ex tronista ha puntualizzato che non ha nulla contro un rapporto non etero ma che il suo disappunto è nato in quanto ha considerato il gesto fatto “soltanto per le telecamere, e pure male”. Insomma, il pensiero del milanese è più che chiaro: secondo lui sia la coppia formata da Tartaglione e Perrotta, sia quella improvvisata da De Panicis e Suarez hanno sfruttato dei temi complessi e delicati per farsi pubblicità. Non resta che attendere la replica delle persone chiamate in causa. E c’è da scommettere che la loro versione non collimerà con quella di Cartasegna.