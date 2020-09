Rosa Perrotta e Pietro al Festival di Venezia chiedono giustizia per Willy

Al Festival del Cinema di Venezia sono arrivati anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne ha sfilato sul red carpet venerdì 11 settembre 2020. L’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno subito lasciato il segno: entrambi in nero, elegantissimi, hanno calcato il tappeto rosso con un cartello in mano. Un cartello nel quale si invocava giustizia per Willy Monteiro, il 21enne aggredito e ucciso nei giorni scorsi a Colleferro (foto in basso). Una vera e propria presa di posizione che ha fatto molto onore a Rosa e Pietro. La Perrotta e il suo futuro marito sono stati invitati alla kermesse cinematografica per la prima del film ‘Sepelenmis Olumler Arasinda (In Between Dying)’. Il gesto dei due è piaciuto molto ai follower, che hanno apprezzato il coraggio e l’impegno. Nei giorni scorsi la morte di Willy ha scosso il mondo della musica: tanti i cantanti che si sono schierata dalla parte del povero ragazzo. Da Ghali a Fedez senza dimenticare Gaia Gozzi, l’ultima vincitrice di Amici.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione al Festival di Venezia 2020

L’arrivo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione al Festival di Venezia 2020 è stato ben visto dal pubblico dei social network. Sono tanti i fan della coppia e i commenti positivi sulla complicità tra i due e sul look scelto si sono sprecati. Rosa e Pietro formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Una coppia vera, solida, che è riuscita a mettere su famiglia senza scandali e gossip. Dal 2019 la Perrotta e l’avvocato campano sono genitori del piccolo Domenico detto Dodo. Pietro e Rosa dovevano convolare a nozze quest’anno ma a causa dell’emergenza Coronavirus hanno deciso di rimandare il grande evento. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2018, durante la partecipazione della modella all’Isola dei Famosi.

La storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati famosi tre anni fa grazie a Uomini e Donne. Nel 2017 lei è stata scelta da Maria De Filippi come tronista mentre lui è arrivata alla corte di Canale 5 nelle vesti di corteggiatore. Un feeling immediato che ha spinto Rosa a scegliere Pietro. Pochi mesi dopo la scelta è arrivata la convivenza e successivamente un figlio insieme.