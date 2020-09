Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio passionale a Venezia 77: i fan in tilt

Elisa De Panicis e Mila Suarez hanno decisamente attirato l’attenzione sul red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiate un bacio passionale di fronte ai numerosi fotografi! Le due hanno decisamente dato spettacolo all’evento. Ovviamente questo momento non poteva essere immortalato! Una decisione davvero inaspettata quella presa da Mila ed Elisa. Al momento, non si comprende cosa abbiano voluto dimostrare le due ex gieffine. Potrebbero aver deciso di lasciarsi andare a questo bacio passionale durante un evento così importante per lanciare un messaggio ben preciso: l’amore tra due donne o tra due uomini non dovrebbe essere considerato anormale. Sicuramente, Elisa e Mila con questa mossa sono riuscite a catturare l’attenzione su di loro!

Elisa De Panicis e Mila Suarez attirano tutta l’attenzione dei fotografi a Venezia 77: il bacio passionale

Elisa e Mila sono arrivate in coppia al Festival del Cinema 2020. Le due ex gieffine hanno decisamente attirato l’attenzione dei fotografi, che prontamente hanno immortalato il bacio passionale sul red carpet. Sui social gli utenti stanno condividendo le foto che ritraggono le due mentre si baciano con passione all’evento. In particolare, Mila Suarez si è presentata con un lungo vestito bianco, al contrario della De Panicis, che ha scelto un abito nero con lo strascico. Entrambe bellissime hanno infiammato il red carpet, regalando un momento decisamente inaspettato ai fotografi e ai rispettivi fan. Al momento, da parte delle due protagoniste non c’è stata alcuna dichiarazione al riguardo.

Lo scorso mese di maggio, durante la quarantena trascorsa in Messico, Elisa De Panicis presentava il nuovo fidanzato. L’ex concorrente della quarta edizione del GF Vip aveva scelto di fare questo annuncio su Instagram, condividendo un video romantico. Non sono stati rivelati, però, particolari dettagli dalla modella 27enne. Mila ed Elisa, a quanto pare, sono molto amiche. Le due influencer si incontrano spesso nel salotto di Barbara d’Urso e ora le foto che le ritraggono insieme sul red carpet stanno facendo il giro del web! Ora non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire cosa pensa la critica di quanto accaduto.