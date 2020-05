Elisa De Panicis: nuovo fidanzato dopo il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis in quarantena in Messico ha trovato l’amore

Quarantena in love per Elisa De Panicis. L’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha un nuovo fidanzato. La modella e web influencer – molto nota in Spagna e Sud America – ha presentato il nuovo amore su Instagram, con un romantico video (che potete vedere più in basso). La 27enne non ha però fornito ulteriori dettagli in merito: non sappiamo il nome del fortunato. È probabile che si tratti di un ragazzo messicano visto che da due mesi Elisa si trova in Messico. La De Panicis è volata al caldo lo scorso marzo per una vacanza con gli amici ma lo scoppio del Coronavirus in Italia e nel resto del mondo ha cambiato i piani. La giovane è così rimasta a Tulum, in quarantena in un villaggio turistico dove pare abbia conosciuto proprio la nuova fiamma.

Elisa De Panicis su Instagram presenta il nuovo fidanzato

“Fate l’amore non fate la guerra”, ha scritto Elisa De Panicis su Instagram, a corredo del video che la immortala in atteggiamenti romantici e allo stesso tempo passionali con il nuovo fidanzato. La clip in poco tempo ha ottenuto numerosi like e commenti.

Elisa De Panicis ha già dimenticato Andrea Denver

Con il suo nuovo amore Elisa De Panicis ha detto addio ad Andrea Denver, il modello con il quale ha avuto una liaison prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Elisa ha avuto lo scorso anno pure una breve relazione con il calciatore del Milan Theo Hernandez.