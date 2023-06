Uomini e Donne, Carola attaccata in un locale: caso “inaccettabile”

L’ex corteggiatrice, in crisi con Federico Nicotera, si sfoga sui social dopo aver affrontato una situazione per lei davvero inaspettata

Nel corso di questa brutta crisi con Federico Nicotera, Carola Carpanelli dopo Uomini e Donne finisce sotto attacco in un ristorante. La stessa ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha deciso di raccontare quanto accaduto all’interno del locale, dove stava festeggiando insieme ad alcune amiche un compleanno. Ha scelto di non fare il nome del ristorante, ma è scesa comunque nel dettaglio su questa disavventura.

Carola spiega che un cameriere si è avvicinato a lei facendole dei commenti negativi gratuiti. Un attacco, quello di questo ragazzo, che ha fatto restare male la tanto amata ex corteggiatrice della scorsa edizione del programma di Canale 5. Ecco cosa ha raccontato in queste ore la Carpanelli:

“Il cameriere si è permesso di farmi un commento, chiedendomi se fossi io. Mi ha detto che ci stava che era indeciso perché ‘a vederti adesso, nel programma era tutta in un modo, fuori guarda come sei’. Le parole possono non essere state queste, ma il senso era questo. Però vi dico ci sono rimasta male perché farselo dire dal vivo è diecimila volte peggio. Finché sono dei messaggi…”

Instagram ha poi bloccato alcune Stories di Carola, come lei stessa ha spiegato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è detta sconvolta per l’accaduto. Non si aspettava di ricevere un attacco così, faccia a faccia. Abituata ai cosiddetti leoni da tastiera, che dietro uno schermo non trattengono i più pesanti attacchi, la Carpanelli non aveva ancora fatto i conti con questo genere di situazioni.

“Una cosa scioccante, è inaccettabile che una persona che lavora si permetta di fare determinati commenti. Stai lavorando e dovresti essere oggettivo in tutto quello che fai, perché ti pagano, perché devi portare rispetto alle persone che sono lì sedute. Io sono davvero scioccata, sono sconvolta, sono rimasta male. Non me l’aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a dire determinate cose. Comunque non importa ragazzi”

UeD, Federico e Carola si sono lasciati? Sembra sia finita

Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno riacceso l’interesse dei telespettatori sul Trono Classico di Uomini e Donne. Durante la scorsa edizione, il loro percorso ha appassionato la maggior parte del pubblico affezionato al programma. Per questo ora ci sono tanti fan che sperano di rivedere i due tornare a sorridere insieme.

Sembra, però, che la loro non sia una semplice crisi passeggera. Come i diretti interessati hanno fatto notare, la situazione è abbastanza delicata, tanto che entrambi hanno preferito non parlare in modo deciso e chiaro pubblicamente. I fan sono in attesa di scoprire cosa sta davvero accadendo.

A breve potrebbe arrivare l’annuncio da parte di Federico e Carola sulla rottura definitiva. Ma potrebbero anche sorprendere tutti rivelando di aver superato la brutta crisi. Le poche parole condivise nei giorni scorsi dall’ex tronista fanno pensare che la situazione non è per nulla semplice e che addirittura l’addio definitivo sia già arrivato.