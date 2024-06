Uomini e Donne, Brando diventa attore: l’annuncio sorprende i fan

Brando Ephrikian di Uomini e Donne diventa attore. L’ex tronista, che ha trovato l’amore con Raffaella Scuotto, ha rivelato ai suoi fan di essere nel cast di un cortometraggio. Una svolta, questa, che rende entusiasta il ragazzo, che ha conquistato tutti nello studio di Canale 5 con la sua educazione e la sua dolcezza. Mai una parola di troppo, con Maria De Filippi e i due opinionisti sempre pronti a sostenerlo nel suo percorso. Alla fine, dopo una lunga esperienza sul Trono, Brando ha dovuto scegliere se lasciare il programma con Raffaella oppure con Beatriz D’Orsi.

Molti avrebbero scommesso i primi tempi che la scelta sarebbe ricaduta sulla seconda. Invece, a conquistare il cuore di Brando è stata Raffaella, la quale non si è mai fermata, nonostante alcuni dettagli sembravano indicarle che non ci sarebbe stato il lieto fine per lei. Al contrario, restando alla corte dell’ex tronista e resistendo fino alla fine, è riuscita a conquistarlo e a uscire con lui dalla trasmissione. Oggi Brando e Raffaella sono felici insieme e tengono sempre aggiornati i loro fan, tramite i canali social, dove di recente hanno smentito le ipotesi di rottura. La coppia del Trono Classico è pronta a godersi un’altra vacanza, che finirà proprio quando prende inizio per l’ex tronista una nuova fase.

Nelle scorse ore, Brando di UeD ha rivelato che il giorno prima del suo rientro dalla vacanza ci sarà la prima assoluta del cortometraggio in lingua inglese che lo vede nel cast. Intitolato Inveniam Viam, uscirà nelle sale il 14 giugno. Le scene per il cortometraggio, Ephrikian le ha girate qualche settimana fa. Oltre a essere stata svelata la data della prima, è uscita anche la locandina. Brando si è detto “molto contento” di questa importante novità.

L’ex tronista ci ha tenuto a precisare che, essendo un cortometraggio, non ha la stessa durata di un film. Inoltre, è in lingua inglese. Brando ha raccontato che questa è la prima volta che si cimenta in un progetto del genere. L’ex volto del Trono Classico non potrà essere personalmente presente alla prima del cortometraggio in cui recita in quanto la data corrisponde al giorno del suo rientro dalla vacanza con Raffaella Scuotto.

Nonostante ciò, Brando ha invitato i suoi fan ad andare a vedere la pellicola e di fargli sapere cosa ne pensano. L’ex tronista si ritrova così a realizzare un altro suo grande sogno. Com’è possibile notare attraverso la locandina, Brando è il protagonista della trama del cortometraggio, insieme ad Alehsandra Georgieva.