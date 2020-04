Uomini e Donne s’infiamma: “Le mutande”, incidente per Gemma Galgani

Gemma Galgani, l’invito a letto a Uomini e Donne: “Mi sento soffocare!”

Continua ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne e lo fa senza più inibizioni e freni di alcun tipo: parliamo di Gemma Galgani che anche oggi ha dato il meglio di sé. E domani ancor di più. Di cosa parliamo? Non solo dei suoi corteggiatori virtuali ma anche di ciò che fa e farà lei per loro, in barba alle polemiche di Tina Cipollari e le critiche che proliferano sul Web. Tutto si è acceso con alcuni messaggi piuttosto spinti inviatile da Cuore di poeta: “Le nostre mani si unirono – queste alcune delle sue parole – creando un approccio, una vicinanza, bella, seducente, un accarezzare senza fine, sentirsi nella propria pelle. Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi seducenti per una nottata d’amore”. Un invito esplicito praticamente, arrivato tra l’altro dopo tanti messaggi che avevano già sorpreso la Galgani: “Mi sento soffocare!”, queste le sue parole a un certo punto. E no, non è finita qui.

Uomini e Donne, Gemma si sbizzarrisce col flamenco: “Oggi l’ha messa la biancheria”

Gemma infatti si è messa anche a ballare per Occhi blu, che dovrebbe aver mandato delle foto fake all’inizio della conoscenza e che dice di avere trentotto anni senza però convincere nessuno, neanche la stessa Dama. Ne è venuto fuori un ballo trashissimo che già sta facendo il giro di Instagram e che Tina non poteva che commentare a suo modo: “Le mutande bianche… Oggi l’ha messa la biancheria”. Occhi blu non scriveva più mentre lei ballava, al punto che Maria De Filippi si è chiesta cosa stesse accadendo; niente paura però: il corteggiatore ha ben gradito e si è complimentato con la Galgani per l’esibizione (non osiamo neanche immaginare cos’abbia pensato quando l’ha sentita pronunciare “Solo per una noche” forse in omaggio alla scena del flamenco del film Il Ciclone…). Maria questa volta ce l’ha fatta: nessun imbarazzo come agli inizi, e ci vuol coraggio – bisogna ammetterlo -, visto che sta succedendo di tutto.

Le anticipazioni su Uomini e Donne: domani Gemma oltre ogni limite

Domani sarà ancora peggio, come abbiamo visto dalle anticipazioni mandate in onda alla fine della puntata di oggi: Gemma infatti farà un ballo ancor più sensuale che sconvolgerà Gianni Sperti. Vi consigliamo di non perdervela perché ne vedrete e sentirete delle belle!