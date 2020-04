UeD Maria De Filippi interrompe: “Mi imbarazzo”, i dubbi sulla new entry

Maria De Filippi in imbarazzo a UeD: le chat vanno oltre e la conduttrice chiede l’aiuto di Gemma Galgani

Il nuovo format di Uomini e Donne è molto diverso dal solito e siam sicuri che metterà parecchie volte in imbarazzo Maria De Filippi che si è trovata già in queste prime puntate a leggere chat che hanno poco di verosimile e in cui spesso i contenuti si spingono decisamente oltre. Oggi in effetti la conduttrice non è riuscita più a leggere quanto aveva scritto Cuore di poeta – questo il nick name del terzo corteggiatore di Gemma Galgani nelle nuove puntate – e ha chiesto alla Dama del Trono Over di continuare da sola: “Leggi tu, per favore – queste le parole di Maria –, perché un po’ mi imbarazzo”.

UeD, Tina Cipollari contro Gemma: è di nuovo scontro dopo la chat con Cuore di poeta

Le parole usate da Cuore di Poeta erano veramente esagerate, tant’è che la stessa Tina Cipollari dopo la chat imbarazzante di cui vi abbiam parlato è uscita dalla sua stanza per andare da Gemma a dirgliene quattro: “Non pensi – le ha fatto notare l’opinionista di Uomini e Donne – che ci sia qualcuno che si sta divertendo alle tue spalle?”. Gemma al momento sembra essere piuttosto affascinata in realtà dal corteggiamento: “Una scorpacciata di tutte queste belle parole – ha detto a Maria – non mi sembra neanche vero”. Parliamo di espressioni come “sento pulsare il cuore per te”, “calore di donna”, “creare un’atmosfera di noi”, “principessa, sei stilosissima”: tutte dichiarazioni provenienti da vari corteggiatori che ovviamente non potevano non insospettire Tina e spingere la stessa Maria a sottolineare di nuovo che dietro alla chat potrebbe nascondersi un fake.

Nuove puntate Uomini e Donne, le anticipazioni sul caffè tra Giovanna e Gemma

Ricordiamo che al momento non conosciamo l’identità di nessuno e che Occhi blu potrebbe aver mandato delle foto fake per nascondersi: Uomini e Donne insomma è partito in quarta proponendo contenuti che diventeranno sempre più interessanti (e trash), visto che dalle anticipazioni abbiamo appreso che la trasmissione darà anche spazio ai caffè tra Giovanna Abate e la Galgani. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!