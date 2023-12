Uomini e Donne: Beatriz si butta da un’auto, Maria crolla sulle scale

Colpo di scena a Uomini e Donne con Beatriz, la quale è scesa da un’auto in corsa per raggiungere Brando e chiedergli scusa. Ciò esce fuori tramite il racconto di Maria De Filippi, dopo aver mandato in onda l’esterna dei due. Si sono ritrovati in spiaggia, dove però lei ha iniziato a palesare il suo malessere e si è acceso un forte scontro. Brando avrebbe voluto trascorrere con lei un’esterna tranquilla, per raccontarle qualcosa di lui.

Ma Beatriz non gliel’ha permesso e si sono scontrati duramente, con lei davvero furiosa mentre urla in spiaggia. Alla fine, stufo della situazione, il tronista si butta a peso morto sui cuscini a testa in giù. Così, Beatriz va via e finisce qui l’esterna. Dopo aver visto quanto accaduto, Maria svela oggi in studio cos’è accaduto subito dopo:

“Siccome non è stato ripreso il momento, io lo devo raccontare. Dopo l’esterna lei chiede alla redazione di poterlo rivedere, ma le viene detto di no. Così si butta giù dalla macchina, perché lo vede passare e per chiedergli scusa. Io lo dico per te! Sì, ma non scendere da una macchina mentre si sta muovendo”

In studio, Brando spiega che non è da lui restare a discutere e ad ascoltare “40 minuti di insulti”. “Non so come ho fatto”, afferma oggi il tronista. In studio interviene Tina Cipollari, la quale crede che l’impulsività e i modi di fare di Beatriz non vadano bene con il carattere di Brando. Dopo un inizio faticoso per la corteggiatrice, continuano ancora oggi le critiche. Lei stessa le alimenta quando Maria dice che sarebbe giusto farle vedere l’esterna che Brando ha vissuto con Raffaella.

“In realtà io non ho voglia di vederla”, tuona Beatriz, lasciando ancora una volta tutti spiazzati, in negativo. Al contrario, l’esterna con Raffaella è andata nel migliore dei modi. La corteggiatrice, però, in studio ammette di aver iniziato a pensare che le cose con lei stiano andando bene perché Brando non si trova più bene con Beatriz.

In studio, il tronista si lascia andare a una bella dichiarazione, confessando di vedere in Raffaella “casa” e “famiglia”. La corteggiatrice si commuove e insieme ballano mostrandosi uniti e complici.

Uomini e Donne: Federico fa morire dal ridere De Filippi

Torna al centro della scena a Uomini e Donne Federico, quando Barbara De Santi vuole sapere se ha iniziato a conoscere Aurora Tropea. Tina Cipollari parte all’attacco, dopo aver mostrato più volte di provare antipatia nei confronti del cavaliere. Quest’ultimo risponde prontamente agli attacchi, senza farsi affossare.

“Non so con metterlo cosa perché è talmente brutto”, afferma il cavaliere riferendosi alla piccola borsetta che Tina porta con sé, per colpirla. Maria De Filippi, non trattenendo le risate, si sdraia sugli scalini di fronte alla battuta di Federico. Lo scontro continua con la Cipollari che critica il cavaliere per la sua folta barba, che a detta sua servirebbe per nascondere qualcosa. “Chi si fa crescere la barba ha qualcosa da nascondere. Tu sei veramente una persona squallida”, dichiara duramente Tina.

L’opinionista non si ferma qui, ma si scaglia anche contro Aurora Tropea, che inaspettatamente nei giorni scorsi ha deciso di chiedergli di conoscersi. “Hai una condanna tu, neanche ti ricordi il nome e ti schieri con questi uomini. Poi prendi una tranvata, perché tu a lui non piaci”, dichiara furiosa Tina.

Marcello e Jasna lasciano insieme Uomini e Donne

Maria De Filippi fa sapere a Marcello Messina che c’è una donna che vorrebbe conoscerlo. Lui rifiuta di farla entrare in studio. A questo punto, la conduttrice fa notare a Tina Cipollari che, dopo quanto accaduto con Marco Antonio, anche ora dovrebbe far notare a Marcello che il suo percorso nel programma potrebbe essere finito qui.

E, in effetti, Messina già aveva pensato di uscire dalla trasmissione con Jasna. Il cavaliere, infatti, chiede di poter iniziare lui a parlare e si lascia andare a un discorso:

“Lei sa i problemi che ci saranno, probabilmente sarò soprattutto io a raggiungere lei a Roma. Non vivo un bel momento nella mia città. Io non ho nessun problema ad andare via a Jasna. Sono venuto qua e ho conosciuto solo lei. Non nego che ha fatto più fatica lei a starmi dietro, perché la mia vita è un po’ un casino. Dove riuscirò a proteggerti, lo farò. Nella mia città non posso, ti chiedo scusa. Farò io il pendolare, per un po’, poi vedremo”

Uomini e Donne: Cristian deluso da Virginia

La puntata inizia con Cristian e Virginia che discutono animatamente al centro studio. Prima dell’ingresso di lei, Maria De Filippi spiega che la ragazza ha bidonato il tronista in modo inaspettato. Nella casetta degli studi Mediaset gli ha fatto recapitare un pacco. Inizialmente Cristian ha pensato si trattasse di un regalo di Natale, invece al suo interno c’è un messaggio con cui Virginia gli ha fatto sapere che non si sarebbe presentata in esterna.

La corteggiatrice ha optato per questa mossa perché la settimana precedente Cristian non ha voluto uscire in esterna con lei dopo aver trascorso un’uscita speciale con Valentina, a cui ha presentato il padre via telefono. Il tronista ha preferito evitare di vedere anche Virginia perché sentiva che non sarebbe stato se stesso. La corteggiatrice, però, ha preso negativamente questa sua decisione, tanto che ha deciso di non andare in esterna.

Cristian si è arrabbiato parecchio e oggi in studio appare davvero furioso, in quanto crede che Virginia abbia agito per ripicca.