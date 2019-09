Uomini e Donne, Beatrice Valli confessa problemi gravidanza: “Giovanissima, preoccupazione”

View this post on Instagram

Come sapete quando sono rimasta incinta di Ale ero giovanissima e non vi nascondo che oltre ad una grande felicità ci fosse anche qualche preoccupazione, “Sarò in grado di gestire tutto?” Alla fine diventare mamma è stata l’esperienza più bella della mia vita che mi ha permesso di maturare e di acquisire sempre maggior fiducia in me stessa. Grazie @zalando perché con questo look sento di riuscire ad esprimere al massimo la donna che sono diventata. #freetobe