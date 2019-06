Beatrice Valli e Marco Fantini, è polemica per il compleanno della figlia Bianca

Marco Fantini e Beatrice Valli festeggiano il compleanno della figlia Bianca

Ormai i commenti degli haters si moltiplicano come funghi anche sotto a post bellissimi e a foto emozionanti, e Marco Fantini e Beatrice Valli ne sapranno senz’altro qualcosa. No, questa volta le polemiche non riguardano loro direttamente ma la figlioletta Bianca che ha appena compiuto due anni, o meglio il modo in cui hanno deciso di festeggiare il suo compleanno. Se andate sul profilo Instagram di Beatrice noterete tantissime storie con protagonista Bianca e alcuni post con delle dediche davvero speciali: cose che farebbe qualsiasi genitore e che non capiamo perché abbiano scatenato così tante polemiche tra i follower della coppia. Fermo restando che – permetteteci di dirlo – certe critiche sembrano provenire più da haters che da sostenitori, e allora non può che sorgere spontanea una domanda: perché seguire qualcuno, sia esso un personaggio pubblico o meno, che non si sopporta? Mistero tutto social che meriterebbe un approfondimento da parte di intere troupe scientifiche.

Le critiche a Marco e Beatrice per lo sfarzo del compleanno della festa di 2 anni di Bianca

Le accuse mosse a Marco e Beatrice sono quelle di aver organizzato una festa troppo sfarzosa per una bimba che non ricorderà mai questo compleanno perché piccola; ma se è per questo col passare del tempo non si ricordano neanche il Battesimo e la Comunione come in molti non ricorderanno senza dubbio neanche la festa della Cresima. Che osservazione è mai questa? Non ci sembra tra l’altro che Beatrice e Marco abbiano affittato un luna park intero per Bianca, e anche se fosse stato così ognuno decide di spendere i propri soldi come meglio crede: forse bisognerebbe capire che sui social network non si può scrivere di tutto in completa libertà solo perché non si è faccia a faccia con i diretti interessati. C’è persino chi ha tirato in ballo la fame nel mondo, e questo è tutto dire visto che gli sprechi causati dall’Occidente – se vogliamo dirla tutta – non sono certamente imputabili soltanto alle famiglie ricche. Ma la critica è così assurda che non abbiamo intenzione di soffermarci su neanche un minuto di più.

Marco e Beatrice, una bella storia d’amore e una famiglia felice

C’è da dire inoltre che Marco e Beatrice hanno sempre dimostrato di aver costruito una famiglia bellissima e di essere stati sempre presenti come genitori; piuttosto che perdere tempo con cattiverie e commenti pungenti sul nulla sarebbe stato bello riempire semplicemente di cuori il post con Bianca protagonista perché in fondo un compleanno non merita altro che affetto e allegria. Vi lasciamo al post pubblicato da Beatrice a commento del quale potrete leggere le diverse critiche a cui abbiamo fatto riferimento: