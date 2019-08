Beatrice Valli, parla l’ex e padre del figlio: “Non è facile”

Nico Bovi, parole dolci per suo figlio Alle e per Beatrice Valli su Instagram

Nico Bovi è più conosciuto come ex tentatore di Katia Fanelli a Temptation Island che come ex di Beatrice Valli ma sicuramente saprete che spesso il suo nome viene tirato in ballo perché Alle, il figlio che ha avuto proprio da Beatrice, compare molto di più nelle foto con Marco Fantini che con lui. Oggi su Instagram Nico ha parlato non solo del suo rapporto con Katia ma anche di quello con Beatrice e il figlio spiegando che i rapporti sono sorprendentemente positivi: “Un rapporto maturo di due genitori – queste le sue parole dopo la prima domanda – che fanno tutto per il bene del proprio figlio. Non è facile e sinceramente nemmeno mi sarei aspettato questo rapporto… Ma ripeto, in queste situazioni bisogna sempre e solo pensare al bene del piccolo. Le altre sono tutte stupidate”. Parole mature che mostrano quanto Nico tenga a Beatrice soprattutto perché è la madre di suo figlio.

Beatrice Valli e Nico Bovi, le parole di lui per l’ex

Ed è proprio su Beatrice che Bovi si è soffermato nelle storie condivise su Instagram: “Lei – ha spiegato – non la dimenticherò mai: sarà sempre la mamma del mio piccolo!”. E poi ancora, a chi gli ha chiesto se sia geloso della nuova vita della Valli: “Invidioso? L’invidia è una delle cose più brutte che possa esistere… non sono mai stato invidioso nella mia vita. Lei – ha poi aggiunto – si è fatta una vita, è felice, ha una stupenda bimba con Marco. Ma quelle sono cose loro… Io devo pensare solamente al bene di Ale, e ovviamente se lei è felice mi fa piacere”. Nessun ripensamento dunque sulla storia d’amore che ha vissuto con Beatrice: il loro legame dipende soprattutto da Alle, con cui tra l’altro si vede costantemente.

I sogni di Nico Bovi per il figlio Alle

Nico ha le idee chiare sull’educazione che intende dare al figlio per farlo diventare una persona per bene e ha dichiarato “Che nella vita nessuno ti regala nulla e che per essere uomini bisogna essere sempre se stessi! Il valore però più importante – ha aggiunto – è quello dell’educazione e di sapersi comportare in mezzo alle persone e in mezzo a qualsiasi situazione!”. Un bravo e bel papà.