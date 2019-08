Temptation Island, Katia Fanelli sta con Nico Bovi? La dedica fotonica

Katia Fanelli dopo Temptation Island: con Vittorio Collina è finita davvero

Dopo Temptation Island Katia Fanelli alias Miss Fotonica ha cercato di riavvicinarsi al suo Vittorio Collina ma non è riuscita nel suo intento e si è lasciata andare a uno sfogo in cui sosteneva che si sarebbe pentito e che sarebbe rimasto solo. Nell’ultimo periodo Katia ha anche detto di ricevere tantissime avance dopo Temptation Island ma di non accettarne neanche una perché crede che le persone ormai si avvicinino a lei solo per approfittare della sua popolarità. Non è certo una che le manda a dire insomma la nostra Katia, ed è anche per questo se a Temptation Island il suo personaggio ha avuto successo.

Temptation Island, Katia Fanelli sta con Nico Bovi? La verità

Ad essersi affezionato a lei, anche il suo secondo tentatore Nico Bovi che – come forse saprete – è il padre del primo figlio di Beatrice Valli, Alle; il ragazzo ha risposto su Instagram a una domanda sul rapporto che c’è tra lui e Katia specificando che “le voglio tanto bene ed è davvero una gran bella persona”. Un messaggio fotonici senza ombra di dubbio che ci dice anche un’altra cosa smentendo categoriamente i pettegolezzi sui due: Katia Fanelli e Nico Bovi non stanno insieme dopo Temptation Island ma sono solo amici.

Katia Fanelli, nessun trono a Uomini e Donne

Lei intanto sembra che non sarà una nuova tronista di Uomini e Donne perché le due poltrone del Trono Rosa sono state già occupate da Giulia e Claudia. Non sappiamo se la redazione abbia in mente di dare la terza poltrona a una donna ma ci sembra improbabile; ad ogni modo non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.