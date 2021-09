Uomini e Donne, Autiero senza freni: “Finte coppie, si nascondono”

Valentina del Trono Over, schietta come sempre, palesa il suo pensiero sulle ultime edizioni del programma di Maria De Filippi

Valentina Autiero parla di Uomini e Donne senza freni. L’ex dama del Trono Over non fa più parte del parterre da diverso tempo e in questa nuova edizione, almeno nelle prime puntate, il pubblico di Canale 5 non la rivedrà in studio. Intervistata da Mondotv24, fa sapere che in questo momento è single e quindi tornerebbe in trasmissione. Adesso si sente abbastanza libera e serena, ma precisa che non dipende da lei. Infatti, sembra che la redazione non l’abbia ancora chiamata per tornare in studio.

Non sa se il suo percorso, durato sei anni, sia ormai finito definitivamente: “A meno che non faccio la fine di Gemma”. Secondo Valentina, per la Galgani il programma rappresenterebbe tutta la sua vita e sarebbe come una valvola di sfogo. A detta sua, è giusto che continui fino a quando lo vorrà. “Almeno ha qualcosa da fare, si sente importante”, continua. E sul seno rifatto non le manda di certo a dire.

Ammette che si aspettava un altro ritocchino, dopo quello dello scorso anno. Ma fa notare che solitamente una persona immagina un bel seno “su un altro tipo di pelle” e aggiunge: “Magari vestita farà un bell’effetto”. La Autiero ci tiene poi a spendere qualche parola per quanto riguarda le dinamiche che si sono create ultimamente all’interno dello studio.

Confessa che tronisti e corteggiatori non la fanno più emozionare da tempo. “Non ci sono dinamiche, come ce ne erano prima. Diventa noioso”, dichiara Valentina, senza peli sulla lingua. Dichiara che Samantha Curcio non le è mai piaciuta e che, secondo lei, la sua è stata “una scelta obbligata” che non l’ha emozionata per niente.

Stesso discorso lo fa per Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, anche loro arrivati alla rottura. Invece, esprime un parere diverso su Giacomo Czerny e Martina Grado, poiché li vede molto più simili. Valentina Autiero non risparmia nessuno di Uomini e Donne, neanche il Trono Over. “Una noia pazzesca rispetto agli altri anni”, dichiara.

Parla di “figure” presenti nel parterre, che non creano alcuna dinamica. Ma precisa che vi sono ancora due o tre persone che ancora mantengono vivo il programma. Non solo, aggiunge anche che vi sono “finte coppie“ e non esclude, ancora, un suo ritorno. Qualcuno potrebbe colpirla tra i cavalieri e permetterle di tornare in studio.

Fa notare che un tempo c’erano molte più dinamiche nel programma di Maria De Filippi: “Si nascondono dietro una parvenza, io sono molto spontanea. Non mi sono mai mascherata. Questa cosa a casa è arrivata ed è quella che manca”. Ed ecco che dice la sua su Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone: “Avevo preannunciato che era tutto studiato. Facevano finta di litigare”.

Crede che i due abbiano messo in scena una farsa per far parlare di loro e d’altronde questa è l’opinione che, in effetti, hanno in molti sul web! Con Roberta Di Padua l’amicizia prosegue e ribadisce il suo pensiero sulla sua ultima storia con Riccardo Guarnieri. Come già detto in passato, a detta sua, avrebbero sbagliato entrambi.

Secondo la Autiero, tutti e due avrebbero sporcato una relazione davanti a tutti, esagerando: “È finita a schifo”. Il loro, per Valentina, non era amore. A detta sua, Roberta e Riccardo si piacevano e basta.