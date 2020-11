Uomini e Donne: tutti contro Aurora, anche Maria? Il web si divide

A Uomini e Donne torna a far discutere Aurora Tropea. Nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 16 novembre 2020, la dama dichiara in studio di essere parecchio interessata a Giancarlo. Nei giorni precedenti, però, ha ricevuto una segnalazione che le ha aperto gli occhi. Ma non si comprende cosa voglia in realtà fare Aurora. Da una parte appare pronta a lasciare il programma insieme al cavaliere e dall’altra dimostra di non avere fiducia nei suoi confronti. A questo punto, Maria De Filippi cerca di comprendere le sue vere intenzioni ed ecco che Gianni Sperti attacca. L’opinionista, ormai si sa, non ha un’opinione positiva sulla Tropea. Non solo, fa presente che lei potrebbe essere stata una complice di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. A detta di Gianni, la coppia avrebbe finto, durante la passata edizione, all’interno del programma e la Tropea li avrebbe appoggiati.

Detto ciò, si torna a parlare della discussione che Aurora e Roberta Di Padua hanno avuto dietro le quinte. Ma, anche questa volta, i rispettivi racconti non coincidono tra loro. A dire la sua ci pensa Carlotta Savorelli, la quale inizialmente cerca di prendere le difese della Tropea. Nonostante ciò, ammette che, in effetti, Aurora si lascia spesso andare a critiche forti. In particolare, lei confessa di essere rimasta male quando ha rivelato in studio che tutto il parterre delle dame finge. “Ero sconvolta”, si giustifica così la Tropea con Carlotta. Ma interviene Maria, che le fa notare che anche questa volta ha lanciato delle accuse nei confronti di Roberta.

In particolare, Aurora ritiene che la Di Padua si sia mostrata, alcune volte, come una persona violenta e che sia la ‘preferita’ di Gianni, insieme a Valentina Autiero. “Tu hai detto che Roberta è stata violenta e Carlotta dice che non vi siete toccate”, continua poi Maria. Dopo di che, la conduttrice chiude il discorso e cerca di capire cosa ha intenzione di fare Giancarlo. Quest’ultimo dimostra di non essere disposto a lasciare il programma con Aurora, a cui non riserva parole molto carine. Intanto, l’atteggiamento della De Filippi divide il pubblico. C’è chi, infatti, accusa la conduttrice si essersi schierata dalla parte di Gianni e degli altri presenti, negli attacchi contro la dama. Sui social, vi sono comunque diversi telespettatori che non credono per nulla ad Aurora, anzi.

Ma ad attirare l’attenzione sono questi commenti: “Maria mi fa restare male comunque”, “Ma dite chiaramente ad Aurora di andarsene che fate prima”, “A Maria sta sulle p…e Aurora ed è sempre più evidente”. Queste sono solo alcune delle opinioni negative che il pubblico condivide. Ovviamente si tratta di un pensiero che ha solo una parte del pubblico. Già qualche settimana fa, Sperti veniva accusato addirittura di bullismo! Vedere varie persone contro una sola non piace ai telespettatori.