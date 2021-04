Uomini e Donne, Aurora Tropea sconvolta: l’ex dama subisce un furto

Momento difficile per Aurora Tropea, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. Lei stessa, in queste ultime ore, ha informato i suoi fan il motivo della sua brevissima assenza sui social. In particolare, ha fatto sapere che le è stato rubato il cellulare. Una situazione abbastanza complicata per Aurora, visto che sul suo smartphone aveva un po’ di tutto, tra password e foto. La Tropea, ovviamente, appare molto dispiaciuta per quanto accaduto.

Per ora Aurora non rivela i dettagli di questo furto che ha subito nelle ultime ore. Probabilmente renderà noto quanto accaduto quando avrà anche lei la situazione ben chiara. In questo nuovo video dimostra di essere davvero sconvolta. Una Storia di qualche secondo, sul suo profilo ufficiale di Instagram, e ora di nuovo il silenzio. I fan per scoprire cosa le è realmente accaduto dovranno, chiaramente, attendere.

“Faccio questo video per avvisarvi che mi hanno rubato il telefono, purtroppo c’era il mio mondo: tutte le mie password, le mie foto carine con mia cugina, mia mamma…”

Aurora Tropea, perché ha lasciato Uomini e Donne

Era diventata ormai una delle protagoniste del parterre del Trono Over, ma ha deciso di lasciare il programma. In studio per lei la situazione era ormai insostenibile, tra attacchi e forti accuse. Ha lottato per portare avanti il suo pensiero e da molti non è stata capita. In particolare, a schierarsi contro di lei ci ha pensato Gianni Sperti. Quest’ultimo non è mai riuscito a trovare un dettaglio che potesse portarlo a credere alle buone intenzioni di Aurora. Pertanto, nascevano spesso forti discussioni in studio.

Una buona parte del pubblico l’ha sempre sostenuta, sebbene ci fossero tanti telespettatori che non le credevano. Questa situazione ha, però, superato ogni limite quando Giancarlo, il quale ha lasciato poi il programma insieme ad Alessandra, ha rivelato di avere dei video intimi della Tropea. A questo punto, Aurora ha deciso di abbandonare la trasmissione e di procedere per vie legali. Infatti, lei stessa ha annunciato di essersi rivolta alle autorità giudiziarie.

Sebbene Giancarlo le avesse chiesto pubblicamente scusa in studio dopo quanto accaduto, la Tropea non è tornata indietro. Non si sa, al momento, cosa sia accaduto dopo. Ciò che è chiaro a tutti e che Aurora probabilmente ha definitivamente detto addio alla trasmissione. Sui social resta comunque molto attiva e appare sempre serena e sorridente.