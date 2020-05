Uomini e Donne, Armando va via e lascia tutti: cosa succede dopo puntata

Armando Incarnato lascia lo studio di Uomini e Donne: cos’è successo in puntata

Oggi Armando Incarnato ha lasciato furioso Uomini e Donne dopo un chiarimento con Jeanette che è durato giusto il tempo di due battute. La parte dedicata al Cavaliere di UeD era iniziata con uno scontro con Nicola Vivarelli, accusato da Incarnato di non parlare mai di come stanno crescendo i suoi sentimenti per Gemma Galgani, ed è poi proseguita con il solito fastidioso chiacchiericcio sulla sua storia con l’ex. Maria De Filippi ha spiegato che inizialmente Jeanette non voleva presentarsi ma che dopo ha deciso di farlo, ed è per questo che Armando l’avrebbe vista di lì a breve collegata. Apriti cielo.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Armando: processo sbagliato, Incarnato sclera con Jeanette

Tutto è ruotato attorno alle foto che testimoniavano la presenza di Jeanette a casa di Armando durante la quarantena: cosa che Incarnato non ha negato ma che ha spiegato con una certa chiarezza dicendo che Jeanette gli aveva chiesto di stare a casa sua perché vivendo in una casa piccola si sarebbe rilassata; Armando ha ammesso di volerle ancora bene ed è per questo che ha accettato di farla stare da lui. Non avrebbe mai immaginato però che lei avrebbe fatto quelle foto scatenando un putiferio che ovviamente ha danneggiato la sua immagine. In tutto questo non abbiamo proprio capito il comportamento di Gianni Sperti, troppo pretestuoso, troppo di parte, troppo di troppo per una situazione di cui non ha uno straccio di prova provata: Gianni ha accusato Armando di essere d’accordo con Jeanette senza sapere però che Incarnato neanche era a conoscenza della presenza dell’ex in trasmissione perché erano tre settimane che non si sentivano dopo una discussione; Sperti ha anche accusato Armando di imboccare le parole a Jeanette quando invece l’atteggiamento di Incarnato era palesemente diverso da quello delle altre volte: avrete visto anche voi infatti che il Cavaliere era tutt’altro che ben disposto nei confronti dell’ex poiché sfinito dalla sua insistenza.

Armando non ce la fa più: il racconto a Maria De Filippi e l’opinione su Jeanette

“Maria – queste le parole di Incarnato alla De Filippi -, io sono stanco. O si arrende quando mi vede camminare mano nella mano con un’altra donna fuori… Ma se mi vuole e fa queste cose per me io lo sposo capire… Se lei mi fa queste cose perché mi odia io mi trasformo”. Secondo Armando insomma Jeanette avrebbe fatto quelle foto per metterlo in cattiva luce e fargli dei dispetti: cosa a cui Gianni ovviamente non ha creduto mostrando un atteggiamento che in tutta onestà dovrebbe cambiare, visto che non si può accusare una persona senza avere delle prove, soprattutto a fronte di certe reazioni che parlano da sole. “A me non va che per colpa tua dicono che è finto il programma!”, queste alcune delle parole di Sperti che poi ha aggiunto: “Tu sei fidanzato e non te ne esci fuori!”. Le solite cose insomma che speriamo finiranno prima o poi.

Jeanette e Armando, Tina Cipollari contro la ragazza: “Hai scatenato l’inferno!”

Quando Jeanette si è collegata e ha potuto parlare Jeanette ha urlato un “Armando, ma chi ti vuole?” e questo ha scatenato l’ira del Cavaliere che ha spiegato un po’ di cose finora nascoste sul loro conto: “Per sette anni – queste le sue parole – da quando ero fidanzato con due persone contemporaneamente ha sempre fatto la stessa cosa [cioè fare delle foto che lo mettevano contro le ragazze che frequentava o con qui stava assieme, ndr]”. “Sette anni d’inferno nella mia vita e me la sono ritrovata di nuovo qua dentro”, queste le ultime parole di Incarnato prima di lasciare lo studio. Anche Tina Cipollari a un certo punto si è quasi dissociata da Gianni andando contro Jeanette: perché fare quelle foto se tiene ad Armando? “Se io volevo rovinare Armando mettevo la foto nel letto di casa sua o a cena”, ha precisato la ragazza. “Tu hai scatenato l’inferno sul Web”, ha subito controbattuto Tina. Alla fine in studio si è parlato del fatto che ci sono tanti che restano in buoni rapporti con i propri ex e non abbiamo capito la posizione di chi non vuole che questo accada per evitare chiacchiericcio: uno sarà libero di impostare la propria vita a prescindere dalle opinioni e dalle critiche della gente?

Armando dopo UeD: Incarnato con gli amici di una vita

Cos’è successo dopo Uomini e Donne? Non ne sappiamo molto ma sul proprio profilo Instagram oggi Armando ha condiviso una foto in cui è stato taggato da un amico: “Amici da una vita…! Cose che nessuno sa e che nessuno mai saprà…!”, queste le parole del compagno a cui Incarnato ha risposto con un “Ti voglio bene… amici per sempre Napoli/Calabria/Roma. Se hai amici ovunque un motivo ci sarà”. Che sia una frecciatina a chi parla male di lui? Tutto può essere, e comunque ne avrebbe tutto il diritto nel caso, visto che è davvero troppo il fango buttato addosso al Cavaliere. Possiamo comprendere gli atteggiamenti poco opportuni, un linguaggio un po’ troppo colorito e un comportamento che in alcuni casi ha lasciato a desiderare, ma non si può accusare una persona di essere fidanzata fuori senza avere le prove.