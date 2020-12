Uomini e Donne, Armando ha risentito Ida? “Cercato un riavvicinamento”

Il cavaliere napoletano nella sua nuova intervista sul Magazine torna a parlare della Platano, per cui in passato ha provato un forte interesse, e rivela di avere non pochi dubbi su Lucrezia Comanducci

Armando Incarnato ha più sentito Ida Platano? Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, il cavaliere napoletano decide di svelare la verità. Di recente Riccardo Guarnieri è tornato nel programma e per un breve periodo i due cavalieri sono stati rivali. Infattti, diverso tempo fa Armando si è mostrato molto interessato a Ida. Quest’ultima non ha mai negato di essersi trovata bene insieme a Incarnato, ma il suo cuore batteva ancora per Riccardo. Sono diversi i litigi in cui i due cavalieri sono stati protagonisti in studio. Armando teneva molto alla sua frequentazione con Ida, tanto che ha cercato di supportarla fino alla fine. Il ritorno del Guarnieri ha riportato alla mente di Incarnato il ricordo della Platano.

Armando ha avuto modo di risentire Ida, ma non ora. Infatti, lui stesso racconta che contattarla in questo momento, a detta sua, “sarebbe poco carino e irrispettoso nei suoi confronti”. Ma Incarnato confessa che di recente ha scambiato qualche parola con la Platano: quando è finito il programma questa estate, ha deciso di sentirla attraverso dei messaggi vocali. Ida aveva da poco chiuso la sua relazione turbolenta con Riccardo. Armando ammette di aver cercato “un riavvicinamento” con la Platano negli scorsi mesi! Ma ha deciso di smettere di sentirla quando lei gli ha detto che apprezzava il suo interessamento, ma poiché si trovava in situazione difficile non gli sembrava il caso di continuare.

Proprio per il rispetto che nutre nei suoi confronti non la contatterà di nuovo. Secondo le anticipazioni, Ida a Uomini e Donne si è fatta notare con un particolare gesto per Riccardo, senza però tornare in studio.

Intanto, il cavaliere napoletano prosegue la sua conoscenza con Lucrezia Comanducci, tornata nel programma da qualche settimana. Sicuramente appena l’ha rivista in studio ha provato stupore e felicità, ma anche preoccupazione, come racconta lui stesso in questa intervista. L’atteggiamento che l’ex corteggiatrice di Gianluca aveva tenuto quando aveva abbandonato la trasmissione non era per nulla piaciuto ad Armando. Pare avere ancora molti dubbi su Lucrezia, in quanto alcune sue risposte e determinati atteggiamenti non gli tornano.

E alla domanda se le è mancata, risponde:

“Mi è mancata la Lucrezia di Quattromiglie (il paesino dove vive), non quella che vedo in studio. Fuori è capace di esprimersi in tutte le situazioni, dentro non lo fa nemmeno per un elegio o un apprezzamento alla mia persona”.

Proprio perché ancora non ha le idee chiare sulla Comanducci, Armando ha scelto di non darle l’esclusiva. Infatti, continuerà a conoscere altre dame. Come, ad esempio, ha avviato una conoscenza (già conclusa) con Brunilde e si era mostrato interessato a Valeria, l’ormai corteggiatrice di Davide Donadei.