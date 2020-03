Uomini e Donne, Armando e Alessia: spunta conversazione segreta, l’attacco

Samuel Baiocchi, con Armando Incarnato ancora polemiche a Uomini e Donne

Armando Incarnato ancora una volta è stato protagonista di Uomini e Donne Over, anche se in questo caso non è stato attaccato duramente: gli stessi Tina Cipollari e Gianni Sperti lo hanno difeso e hanno invece criticato aspramente Alessia che – come forse ricorderete – ha chiuso una frequentazione con Samuel Baiocchi. Ma procediamo con ordine. Dopo un discorso di Armando Samuel è stato interpellato da Maria De Filippi e si è detto stranito da come le donne reagiscano positivamente a certi gesti del partenopeo.

Uomini e Donne, le parole di Samuel su Armando: “Pifferaio magico”

“Oggi – queste le parole di Baiocchi – volevo cercare di non intervenire su Armando. Continuo a vederla in una maniera strana: ha un modo di corteggiare sicuramente molto efficace, sembra il pifferaio magico on il flauto, e poi quando c’è qualcosa che non va lui scatta. Ieri – si è così rivolto alle donne – avete accettato delle rose da una persona che fino a due puntate fa ve ne ha dette di ogni”. Effettivamente il comportamento del parterre femminile è davvero molto strano. E a notarlo sono stati gli stessi opinionisti.

Trono Over, Alessia nella bufera: cos’ha detto ad Armando durante un ballo

Gianni, per la precisione, è scattato quando è stata Alessia a difenderlo: “Io – queste le parole del collega e amico di Tina – non difenderò più voi donne di fronte ad Armando perché a voi sta bene come vi comporta”. Si è poi scoperto in realtà che Alessia è molto interessata a Incarnato: a rivelarlo è stata Valentina Autiero che ha fatto notare come durante un ballo la donna si sia avvicinata a Incarnato e gli abbia detto con “un sorrisetto da gattina” che “tanto ormai è libera” e che quindi possono sentirsi. Rivelazione che non è piaciuta per niente a Gianni, infastidito dal fatto che Alessia abbia voluto cercare un contatto con Incarnato subito dopo aver litigato con Samuel.

Armando spiega perché non vuole Alessia: gli animi si accendono al Trono Over

Alessia ha cercato di difendersi dalle accuse di falsità di Gianni ma a poco è servito: gli opinionisti si sono infatti rivolti a Samuel per dirgli che non deve prendersela con Armando ma con lei, visto come si comporta. Armando ad ogni modo ha rifiutato la conoscenza perché già è uscito con la Dama ed essendosi trovato bene non ha mai capito perché poi avesse deciso di conoscere Samuel comunque: atteggiamento che gliel’ha fatta scadere e che a suo avviso non è indice di credibilità. Tra conversazioni segrete, liti e scleri improvvisi, e chi più ne ha più ne metta, il Trono Over continua a sorprenderci con le sue storie!