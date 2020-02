UeD Samuel, sbuca “zia” misteriosa: lo sfogo di Alessia e le voci fuori dagli studi

Samuel Baiocchi, a UeD continuano gli attacchi: cosa non è andato con Alessia

A UeD Samuel Baiocchi e Alessia sembrano aver posto fine alla loro conoscenza: un vero peccato, visto che lei era andata in trasmissione per lui con tutte le migliori intenzioni, e lui non ci sembrava così dispiaciuto, a dire il vero; diciamo che avrebbero potuto sforzarsi di più per venirsi incontro. Entrambi lamentano la stessa cosa: “Fuori sei una persona e dentro sei un altro”, queste le parole di Alessia che Samuel ha rivolto anche a lei. Si tratta di quisquilie? Non sembra, visto che Baiocchi ha voluto comunque chiudere nonostante abbia ammesso di aver provato “sensazioni che da tanto non provavo, non che non ho mai provato”. E lei a questo proposito gli ha fatto notare che se fosse stato vero nel suo comportamento non avrebbe mai chiuso la storia con così tanta facilità. “Ti fa scomodo – ha detto la ragazza – che io dico come ti comporti. Tu con me volevi pulire la tua immagine – ha aggiunto a un certo punto – e non ci sei riuscito”. Samuel non è stato certo in silenzio.

Alessia, l’attacco a Samuel e la difesa di Baiocchi: “Lei qui è diversa”

“Lei – ha infatti replicato Baiocchi – qua è diversa da quando siamo fuori. Non so se è condizionata da chi è in camerino o in hotel”. “Non mi hanno condizionato certe critiche…”, gli ha fatto notare Alessia che è stata appoggiata tra l’altro anche da Maria De Filippi (che proprio in questa registrazione ha perso le staffe come mai prima d’ora): “Lei lo ha detto anche all’inizio – ha spiegato Maria a Samuel –… ‘Non mi fido di te’… ‘Ho paura che ti interesso solo a livello fisico quindi aspetto’…”. Baiocchi ha poi sottolineato che in realtà lei stessa le ha detto di essere “accerchiata da delle persone che le fanno una testa così!”. Di chi si tratta? Simonetta!

News UeD, la “zia” misteriosa di Samuel e i pettegolezzi di Simonetta fuori dagli studi

La donna è stata tirata in ballo e ha spiegato che ciò che dice a tutti sono le cose che ripete da sempre: atteggiamento che a Samuel non va giù perché lo rende inaffidabile agli occhi degli altri. “Io – queste le parole del Cavaliere del Trono Over – con lei non mi lamento del comportamento che abbiamo fuori. Ci sta che lei stia sulle difensive… Ascolta troppo – ha però aggiunto – le altre persone!”. Alla fine è spuntata fuori pure una “zia” misteriosa, e mettiamo zia tra virgolette perché ci è sembrato che in studio si volesse alludere a qualcosa: Alessia infatti rideva mentre spiegava che nei week end Samuel incontrava questa “zia” e non poteva muoversi; a farglielo notare, anche Antonella: “Lei dice sempre che non si fida di te, però non si fida di te perché non è possibile che di tutti i week end non ce n’è uno che possa essere disponibile!”. Samuel nasconde qualcosa? A nostro avviso no perché non ne avrebbe motivo, ma le prossime registrazioni ci faranno capire senz’altro di più.