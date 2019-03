Uomini e Donne, Antonio Moriconi fidanzato? Lui interviene, poi la verità su Teresa

Uomini e Donne, Antonio Moriconi si è fidanzato davvero? Il gossip degli ultimi giorni

Finalmente la verità su Antonio Moriconi fidanzato dopo Uomini e Donne! Si è parlato molto in questi giorni di una sua nuova fiamma, una volta terminato il percorso con Teresa Langella nel programma. In particolare, è circolata la voce su una sua probabile frequentazione con una ragazza bionda di Napoli. In allegato a questo gossip c’è anche una foto in cui Antonio sarebbe mano nella mano con una ragazza, ma a questo punto sorge spontaneo il dubbio: era davvero lui? È possibile che siano vere entrambe le cose, sia che ha conosciuto una ragazza sia che non è fidanzato. Potrebbe non avere ancora le idee chiare, potrebbe essere ancora una conoscenza. Così come potrebbe non essere ancora ufficiale. Bando alle ciance comunque e vediamo cosa è successo in queste ore!

Antonio Moriconi fidanzato? La risposta chiarisce i dubbi

In un sabato sera trascorso a casa (perché ha lavorato nel weekend, ha spiegato), Antonio ha attivato le domande su Instagram. Quale migliore occasione per chiedergli se è fidanzato oggi? E lui ha risposto alla domanda in questione, con un chiaro e deciso “No”. Stop. Con due lettere ha messo a tacere gli ultimi gossip sul suo conto. Antonio Moriconi non è fidanzato, ma c’è anche chi ha voluto domandargli qualcosa su Teresa. In particolare, gli è stato chiesto se è riuscito a dimenticarla o se fa ancora parte di lui. “Tutte le persone con cui abbiamo passato un periodo seppure corto della nostra vita fanno parte di quello che siamo oggi nel bene e nel male. Non mi rimangio niente di quello che ho fatto, quindi non ho niente da dimenticare”, questa è stata la sua risposta. La verità, dunque, è che non ha bisogno di dimenticare Teresa per guardare avanti.

Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne, le news: “

Adesso ha smesso anche di lanciare frecciatine a Teresa e Andrea come poco tempo fa, per cui è probabile che sia riuscito comunque a voltare pagina. È chiaro che la vita di Antonio Moriconi dopo aver partecipato a Uomini e Donne sia un po’ cambiata. Basta vedere quante persone gli hanno chiesto lezioni private di sci su Instagram per rendersene conto. E infatti, lui stesso rispondendo proprio a una domanda simile ha scritto: “Ovviamente un po’ cambia [la vita ndr] quando molte persone ti conoscono, ma parlando di vita vera e propria sono tornato a fare quello che facevo già prima”. Ed essere maestro di sci, infatti, è proprio il suo lavoro.