Uomini e Donne anticipazioni: una corteggiatrice sparla di Luigi e lui la elimina

Anticipazioni Uomini e Donne: Luigi Mastroianni elimina Giada

Dopo quanto accaduto con Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni non vuole più farsi prendere in giro. Nell’ultima registrazione del Trono Classico, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha subito eliminato la corteggiatrice Giada dopo alcune segnalazioni ricevute in studio. Le altre ragazzi presenti alla corte di Maria De Filippi hanno fatto sapere che Giada, attuale corteggiatrice di Luigi e Lorenzo, ha in più di un’occasione espresso pareri negativi sui due tronisti. Confidenze che non sono piaciute al deejay siciliano, che ha subito deciso di troncare ogni tipo di conoscenza con Giada. Che però resta nel programma: Lorenzo Riccardi ha infatti scelto di continuare a frequentarla.

Giada è una modella bolognese, classe 1994. Prima di approdare a Uomini e Donne ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e ne ha vinto uno, Miss Mordano. Ha preso parte pure a Miss Italia nel 2014, dove ha conquistato il titolo di Miss Miluna. Qualche tempo fa ha invece posato per un servizio fotografico per GQ. La giovane fino ad oggi non si era dichiarata né per Luigi né per Lorenzo ma ora è stata costretta a fare una scelta davanti all’eliminazione del Mastroianni.

Uomini e Donne anticipazioni: poco spazio per Mara e Teresa

Nella registrazione del Trono Classico di mercoledì 26 settembre non c’è stato alcuno spazio per le troniste Mara Fasone e Teresa Langella. Gran parte della puntata è stata incentrata sulla confessione di Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella, che si è presentato in studio per raccontare tutta la verità su quanto accaduto negli ultimi sette mesi.