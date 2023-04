By

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne annunciano altri momenti di tensione nello studio di Canale 5. Tra forti litigate, battibecchi e un abbraccio dietro le quinte quella di oggi non è stata una registrazione tranquilla. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo di Instagram, nel dating sho di Maria De Filippi, Carla ha dato vita a una nuova sfuriata!

Claudio è uscito con Gabriella e si sono baciati. In studio, però, il cavaliere è stato protagonista di “una litigata enorme” con Carla. La lite rappresenta il seguito di quanto accaduto nella registrazione di ieri, durante la quale hanno chiuso la loro conoscenza. Il pubblico ha già assistito alle sue incredibili sfuriate e questa volta ne vedrà un’altra. Infatti, pare che Carla si sia infuriata parecchio “perché si è sentita offesa”.

Armando Incarnato è tornato al centro studio, questa volta con una nuova dama. Entrambi hanno ammesso che stanno vivendo bene questa conoscenza. Nonostante questo, secondo le anticipazioni di UeD, è scattato “un breve battibecco” con Gianni Sperti “sulla questione del lavoro del cavaliere”. Per quanto riguarda il Trono Over, non si è parlato né di Gemma Galgani né di Riccardo Guarnieri.

Anticipazioni UeD: Roberta agita le acque, primo bacio per Daffrè

In studio è avvenuto un confronto tra Nicole Santinelli e Carlo. La tronista si aspettava un gesto da parte del corteggiatore dopo la registrazione di ieri. Invece, nel suo camerino ieri si è presentato Andrea. Per questo Nicole ha deciso di portare in esterna solo Andrea, con cui è scattato un bacio. Ma dietro le quinte è accaduto qualcosa, di cui Nicole pare sia venuta a conoscenza oggi.

Dietro le quinte, sempre ieri dopo la registrazione, Roberta Di Padua si è avvicinata a Carlo per “consolarlo” e tra loro c’è stato un abbraccio. Nicole non ha preso bene questo episodio, tanto che si è scagliata contro il corteggiatore. Sembra che la tronista, poco dopo, non sia riuscita a trattenere le lacrime durante una lite con Andrea. Infatti, pare che quest’ultimo si sia arrabbiato con lei quando ha ammesso che avrebbe preferito che a raggiungerla in camerino fosse stato Carlo.

Per Luca Daffré è arrivato il primo bacio nel ruolo di tronista. In tutto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha fatto tre esterne. Una di questa con Camilla, ma il bacio non c’è stato perché lui ha preferito evitare. “Lei ci ha provato più di una volta, ma nulla”, si legge nelle nuove anticipazioni di UeD.

Nessun bacio anche nell’esterna con Alice. Quest’ultima si è aperta con Luca sul suo difficile passato, dando vita a un’emozionante esterna. Ebbene il tronista ha baciato Alessandra! Daffré si è detto felice di questa esterna, sottolineando di aver cercato questo bacio.