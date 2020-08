Uomini e Donne anticipazioni: Classico e Over out, coppie da Temptation

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne le ha pubblicate la pagina Uomini e Donne Classico e Over gestita da Lorenzo Pugnaloni. Si tratta di indiscrezioni che confermano quanto emerso alla fine della scorsa stagione ma che a un certo punto sono sembrate poco rispondenti alla realtà: per chi non lo sapesse, inizialmente si parlava di una fusione tra i due Troni, quello Classico e quello Over, ma in seguito si è tornati a dare per scontata la suddivisione in giornate dei due format, anche per via delle voci di corridoio che parlano della scelta di ben quattro tronisti per settembre. E le storie di quattro tronisti – lo si può ben immaginare – sono difficilmente conciliabili, anche solo per questioni logistiche (corteggiatori, divisione delle puntate ecc.), con tutte le dinamiche degli Over. Le voci di oggi confermano però lo scenario iniziale.

Uomini e Donne anticipazioni, come saranno e cosa succederà nelle prime puntate della nuova stagione

Stando alle news su Uomini e Donne pubblicate da Pugnaloni pare infatti le prossime puntate del programma saranno impostate proprio in questo modo: Trono Classico e Trono Over dovrebbero fondersi in una puntata che sarà divisa in più messe in onda dal lunedì al venerdì. Questo – scrive sempre la pagina – almeno agli inizi, quando in studio si parlerà anche delle coppie di Temptation Island che spiegheranno il loro percorso in trasmissione e si confronteranno con i tentatori (Valeria Liberati con Alessandro Basciano, Anna Boschetti con Carlo Siano e così via). Saranno puntate senz’altro movimentatissime perché mai come quest’anno a Temptation Island si sono presentati fidanzati e fidanzate che avevano già superato (?) tradimenti e serie mancanze di rispetto.

Anticipazioni Uomini e Donne, i problemi con la fusione del Trono Classico e del Trono Over

Non è noto quando i due Troni dovrebbero tornare quelli di sempre, e non è detto che lo facciano, del resto, visto che gli ascolti della scorsa edizione, con Giovanna Abate “ospite” del Trono Over, sono andati molto bene e il programma ha funzionato senza intoppi. Il punto è che questa volta i tronisti dovrebbero essere quattro, dunque tanti, troppi, per non sottrarre tempo agli Over, o al contrario per non essere inghiottiti dalle dinamiche di questi ultimi (soprattutto da quelle che riguardano Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, o comunque i protagonisti più in vista). L’impressione insomma è che un meccanismo del genere, ancora non confermato dalle anticipazioni ufficiali, possa funzionare solo sacrificando i Troni del Classico. E quest’anno da sacrificare ci sarà ben poco, visto che Maria De Filippi avrebbe anche scelto una transessuale come tronista.