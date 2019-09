Uomini e Donne anticipazioni: brutta sorpresa per Tina, Maria alle corde

Uomini e Donne anticipazioni: Tina torna sulla bilancia (brutta sorpresa), poi in studio scoppia il caos a causa di Anna e Gemma. Maria De Filippi va alle corde e si affida al pubblico

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne – Trono Over e continuano a fioccare interessanti anticipazioni (fornite dal blog Il Vicolo delle News) di quel che presto si vedrà in onda su Canale 5. La trasmissione è ormai pronta a riaprire i battenti – domani 16 agosto ci sarà la prima puntata della stagione 2019/2020 – e a tornare con alcuni suoi capisaldi. Uno è Tina Cipollari, vulcanica e storica opinionista dello show che è tornata sulla bilancia. Ricordiamo che nelle anticipazioni della puntata precedente l’ex moglie di Kikò Nalli ha detto di voler mettersi a dieta ferrea visto che ha raggiunto gli 84 kg. Peccato che nel pesarsi ieri abbia avuto una brutta sorpresa: dopo una settimana di regime alimentare dimagrante ha smaltito soltanto 500 grammi.

Solo 500 grammi in meno per Tina. Il pubblico rumoreggia, in particolare una signora la prende per il naso. L’opinionista a quel punto sfida la donna stessa a pesarsi. Risultato? Addirittura la bilancia segna qualche kg in più rispetto a quelli della Cipollari che vi lasciamo immaginare come abbia reagito. Dopodiché comincia la sfilata sul tema Red Carpet. Anna si presenta con un abito in macramè e con indosso delle scarpe oro. La sfida è con Gemma, che porta un vestito rosso e delle piume. Alla prima va la vittoria. Tuttavia Sperti ha da ridire. Motivo? Secondo lui le votazioni degli ometti non sono valide poiché questi non hanno afferrato il tema, valutando la fisicità e non il look. Scatta il caos.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi in difficoltà

Tra Gemma e Anna inizia una baruffa che, dalla sfilata, passa a questioni personali, con la seconda che attacca la prima, dicendo di aver qualcosa di personale contro di lei. Il pubblico si scatena e Maria De Filippi finisce ‘alle corde’, non riuscendo a capire che cosa fare. Alla fine si affida allo stesso pubblico che in coro urla: “Rivotate deve vincere Gemma”. Anna però non è della stessa opinione e dunque bye bye seconda votazione, nonostante il pubblico non gradisca. Infine Valentina F. (tema ‘Come in un film‘ ispirata al film ‘Grease’) sfida Barbara. Quest’ultima trionfa, con uno stile Anni ’20 (tema ‘Le ragazze del centralino’). Il tempo è tiranno e non c’è più spazio per altre esibizioni. Tina non riesce a sfoggiare il suo abito di pailettes nere e verdi. Durante la puntata c’è stata anche una scenata di gelosia di Riccardo verso Ida.