Uomini e Donne anticipazioni: svelato futuro di Gemma, dubbio Ida

Cosa accadrà nella nuova edizione di Uomini e Donne? C’è grande attesa per i telespettatori più affezionato al dating show di Maria De Filippi, che non vedono l’ora di riprendere a seguire le vicende del Trono Classico e del Trono Over. In particolare, c’è curiosità sui volti che saranno protagonista nella nuova edizione che inizierà a settembre. Mentre sui tronisti che siederanno sul famoso Trono c’è ancora silenzio, arrivano le prime anticipazioni sugli Over. Nel dettaglio, si parla di due volti già noti nel parterre delle dame e non solo: Gemma Galgani e Ida Platano. Ormai le due sono diventate grandi protagoniste del programma del primo pomeriggio di Canale 5.

Pertanto, ci si chiede se saranno presenti oppure no in questa nuova edizione che sta per prendere inizio. In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prime registrazioni, Lorenzo Pugnaloni svela qualche indiscrezione. Sul suo profilo Instagram, l’esperto del dating show comunica che Gemma Galgani ci sarà! Anche in questa edizione, la dama torinese si metterà alla prova nel parterre del Trono Over per continuare la sua ricerca dell’amore. In queste settimane, come accade ormai da qualche anno, si vociferava un’uscita di scena dell’iconica Gemma. Pare che la Galgani sarà nuovamente sul piccolo schermo da settembre.

Secondo queste prime anticipazioni, nella prima registrazione di Uomini e Donne 2024/2025 si parlerà della frequentazione di Gemma con Pietro. I due, dopo la passata stagione, avevano iniziato una conoscenza lontani dalle luci dei riflettori. Nel corso delle prime puntate, il pubblico di Canale 5 assisterà al confronto tra loro per scoprire cos’è accaduto durante l’estate. Nel frattempo, dovrebbe esserci spazio anche per Ida Platano e Mario Cusitore.

Oltre i confronti tra i volti protagonisti dell’edizione estiva di Temptation Island 2024, ci saranno anche quelli tra i volti del dating show. Secondo Pugnaloni, potrebbe esserci un confronto tra loro, visti i vari tentativi fatti da lui per riconquistarla dopo il burrascoso finale in studio. “Per fortuna, senza riscontro positivo”, ha aggiunto l’esperto di gossip. Come già era noto, Ida non ha dato un’altra possibilità a Mario fuori dal programma.

C’è il dubbio su cosa deciderà di fare la Platano da settembre. Dopo aver affrontato il suo percorso da tronista, Ida “potrebbe rimanere e decidere se rimettersi in gioco o no”. Le porte del programma di Maria De Filippi per lei sono sempre aperte. Bisognerà capire se lei vorrà effettivamente rimettersi in gioco come dama nel parterre del Trono Over. C’è anche chi sospetta che Mario potrebbe diventare un cavaliere, dopo l’esperienza da corteggiatore.