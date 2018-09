Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Affi Fella corteggiatrice di Lorenzo Riccardi? Ecco cosa ha deciso l’ex tronista

Da quando Lorenzo Riccardi è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne sono in molti a chiedersi se Sara Affi Fella scenderà a corteggiare il ragazzo. L’ex protagonista di Temptation Island ha preferito scegliere Luigi Mastroianni la scorsa primavera e secondo qualcuno alla modella di Venafro è rimasto l’amaro in bocca per la relazione mai nata con Lorenzo. Ora che il rapporto con Luigi è morto e sepolto, Sara ha fatto sapere la sua sul Trono di Lorenzo, sottolineando che non scenderà mai a corteggiare Riccardi. Su Uomini e Donne Magazine, nel numero in edicola da venerdì 14 settembre, Sara ha fatto sapere di non essere interessata a tornare nel programma di Maria De Filippi. “Non mi vedrete mai corteggiare il mio ex Lorenzo“, ha assicurato la studentessa di Medicina.

Un annuncio simile, del resto, era già stato fatto qualche tempo fa da Valeria Bigella, una delle amiche più care di Sara Affi Fella. L’ex corteggiatrice di Gianfranco Apicerni aveva altamente escluso questa possibilità e lo stesso ha fatto oggi l’ex fidanzata di Nicola Panico. Ora Sara vuole restare single e concentrarsi sulla sua carriera lavorativa. Che procede a gonfie vele: da qualche settimana è diventata la testimonial di un importante marchio di bellezza. Un sogno che si realizza per l’ex volto di Uomini e Donne, che non ha mai nascosto di voler far parte del mondo della moda e dello spettacolo.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e l’amicizia con Francesco Monte

Negli ultimi mesi Sara ha poi intensificato l’amicizia con Francesco Monte, conosciuto tramite il fratello di lui, Stefano, che è diventato manager dell’Affi Fella. Proprio di recente il tarantino si è complimentato con Sara per la sua nuova avventura professionale. I due, però, non condivideranno l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip: Francesco fa parte ufficialmente del cast, mentre Sara non è stata presa in considerazione dagli autori del reality show.