Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo tornerà con Ida? Lo sfogo di lui

Uomini e Donne anticipazioni, Trono Over: Riccardo torna con Ida? L’ultimo sfogo di lui insospettisce i fan

Il triangolo amoroso formato da Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne sta appassionando tantissimo i telespettatori del Trono Over. Lui, dopo aver chiuso con Ida, ha scelto di frequentare Roberta. Con quest’ultima, stando alle ultime anticipazioni, Riccardo pare abbia deciso però di chiudere proprio durante una delle ultime registrazioni. Ida, che nel frattempo si era rassegnata e stava iniziando a vedere altri uomini del parterre, si era interessata a David, ma anche con lui le cose non sono andate bene. La Platano avrebbe detto di vedere David ancora molto coinvolto dalla sua ex, tanto da sentirsi in dovere di fare un passo indietro e di non frequentarlo più. Sia lei che Riccardo, dunque, sono di nuovo tornati single. Essendo entrambi liberi, ed essendo ancora evidente il legame che li unisce, molti loro fan si sono chiesti in questi giorni se mai possa di nuovo sbocciare l’amore tra loro due.

Riccardo Guarnieri tornerà da Ida? Questa una delle domande che il pubblico di Uomini e Donne si sta facendo oggi. Ebbene, per il momento, quale siano le intenzioni del cavaliere non lo sappiamo. L’ultimo messaggio pubblicato da lui su Instagram, però, ha insospettito non poco le persone che lo seguono. “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore…” ha scritto Riccardo sul suo profilo. Ma il cuore del tarantino adesso per chi batte? Cosa gli dice di fare? Deve ritornare da Ida o deve dare una seconda possibilità a Roberta?

Uomini e Donne Trono Over, Riccardo Guarnieri contro Ida Platano: “Aveva una strategia”

Riccardo Guarnieri, in una delle ultime litigate che al Trono Over l’hanno visto scontrarsi con Ida, ha lanciato pesanti accuse nei confronti della sua ex. La dama, stando a quanto sostenuto da lui, a Uomini e Donne sarebbe arrivata perché “Aveva una strategia” ben precisa, ovvero quella di accrescere la sua popolarità sui social. Oggi si sarà pentito di quello che ha detto?