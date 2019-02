UeD oggi, Riccardo lancia una bomba su Ida: “Aveva una strategia”

Uomini e Donne oggi: Riccardo Guarnieri e la strana confessione su Ida Platano del Trono Over

A Uomini e Donne viene fatta inaspettatamente una confessione che il pubblico non può non notare. Scendendo nel dettaglio, Riccardo Guarnieri, nel corso della puntata del Trono Over, ha una dura discussione con Ida Platano. Il tutto accade quando il cavaliere annuncia di aver ripreso la conoscenza con Roberta. Quest’ultima confessa di aver chiarito diversi dubbi con l’uomo, rivelando che lei non prova ancora alcun sentimento nei suoi confronti, ma solo attrazione. Ciò che viene detto dalla dama non viene apprezzato per nulla da Gianni Sperti, il quale continua a criticarla per le sue affermazioni e il suo atteggiamento. Ed ecco che interviene anche Ida, la quale si dice convinta del fatto che Riccardo e Roberta siano uguali. L’affermazione fatta dalla Platano non viene, a sua volta, presa bene dal cavaliere che inizia a inveire contro di lei. Il Guarnieri dichiara di sentirsi costretto a rivelare determinati segreti di Ida. Quest’ultima sembra non scomporsi di fronte a questa affermazione, ma ecco che il cavaliere fa una strana confessione.

“Dillo che l’anno scorso avevi una strategia”, dichiara Riccardo a gran voce. La Platano sembra non comprendere, ma non risponde all’accusa. Dopo di che, il cavaliere continua: “Tu hai architettato tutto l’anno scorso, non avevi messo in conto che avresti incontrato me e ti saresti innamorata”. Una rivelazione inaspettata per il pubblico, che da sempre sostiene Ida. Ma per quale motivo ora Riccardo fa questa strana confessione? Lo scorso anno la Platano ha davvero cercato di mettere in atto una strategia? In quest’ultimo periodo abbiamo visto Gian Battista e Claire finire nel mirino dei telespettatori, proprio a causa di una loro presunta strategia.

Oggi Uomini e Donne: ancora scontri tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Una pesante accusa quella di Riccardo, che poi parla anche della voglia di Ida di avere molti follower sui social. Ma su questo punto, ci tengono a difenderla Maria De Filippi e Gianni. Nonostante ciò, il Guarnieri ormai sembra aver lanciato una bomba. Intanto, la Platano si sente offesa da Riccardo, che oltre tutto la definisce coma una persona “cattiva”.