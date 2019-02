Trono Over, complotto tra Gian Battista e Claire: i due si svelano

Uomini e Donne Trono Over: Gian Battista e Claire torna a parlare di ciò che è accaduto in studio

Il magazine di Uomini e Donne ha pubblicato un’intervista ai due discusso ex protagonisti del Trono Over. Il signor Gian Battista e Claire sono infatti finiti al centro dell’attenzione a causa di una spiacevolissima vicenda. Dopo tanto tempo, Maria De Filippi si è anche vista costretta ad invitare la dama a lasciare immediatamente la trasmissione. L’opinionista Gianni Sperti ha ricevuto un video da un fan del programma. La segnalazione confermerebbe un presunto accordo tra il cavaliere e la signora del parterre femminile. Nella puntata andata in onda, i diretti interessato non hanno chiesto scusa, né tanto meno hanno sentito il bisogno di giustificarsi. Ora, però, sulle pagine della rivista sono tornati a parlare di ciò che abbiamo visto trasmettere su Canale 5.

Al magazine dedicato al programma della De Filippi, Gian Battista torna a parlare di quanto è accaduto in studio tra lei e Claire. “Sono stato soggiogato dalla bellezza di Claire, la mia unica colpa è quella di essermi innamorato di lei.” A quanto pare, l’uomo sembra voler uscire da tale situazione e ammette soltanto di aver fatto determinate cose solo per l’amore che ha iniziato a provare nei confronti della Turotti. Intanto, anche la donna ha voluto dire la sua, cercando di spiegare al meglio la sua posizione nei confronti di ciò che è venuto a galla sul suo conto.

Trono Over, Claire si giustifica: ecco cosa è accaduto con Gian Battista

L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne di discolpa dicendo: “Ci sono molte cose che sono state travisate, ma posso garantirle che non c’è stata una strategia e che quella conversazione è stata solo l’epilogo di una litigata con Gia Battista. Io e Gian Battista ci siamo sentiti per cercare di risolvere questa situazione. Io non provo quello che lui prova per me.” Inoltre, la dama ha anche rivelato di non credere che ci sia un qualche meccanismo dietro la segnalazione arrivata a Gianni ma, allo stesso tempo, non crede neanche al caso.