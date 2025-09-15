Uomini e Donne anticipazioni: perché il ritorno di Barbara sta creando il caos

Il pubblico di Canale 5 attende con ansia il ritorno di Uomini e Donne nel primo pomeriggio, con tutti i suoi protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Le nuove anticipazioni segnalano che, tra questi, i telespettatori ritroveranno anche uno dei volti storici, ovvero Barbara De Santi. Sembrava che la dama avesse finalmente trovato l’amore nel dating show di Maria De Filippi con Ruggiero D’Andrea, tanto che hanno dato vita a una scelta che ha commosso tutti. E, invece, ecco che entrambi hanno fatto ritorno in studio, ma solo lei ha deciso di restare. Intanto, Gemma Galgani ha generato nuovi colpi di scena, mentre arrivano novità anche per i tronisti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara torna, con Ruggero confronto acceso

Nella registrazione del 15 settembre 2025, secondo quanto riporta Lollo Magazine, c’è stato “un confronto infuocato” tra Barbara e Ruggero, che avevano lasciato insieme il programma nella scorsa edizione. Pare che lui si sia mostrato “molto emozionato” e non pronto a discutere con la De Santi, per via dei bei ricordi che condividono, al punto che avrebbero voluto abbracciarla. Al contrario, la dama si è mostrata “puntigliosa”, criticando ogni cosa.

Non solo, mentre Ruggero ha preferito andare via, Barbara è rimasta. Ebbene questa decisione di lei sta facendo discutere sul web. Su X è in tendenza in queste ore l’hashtag #uominiedonne, collegato soprattutto al suo ritorno. Molti telespettatori sono felici di riaverla nel parterre, perché è una dei pochi volti Over che riesce, anche a distanza di anni, a creare colpi di scena importanti. Ma c’è anche chi la sta seriamente criticando.

Innanzitutto, tanti credono che non sia riuscita ad apprezzare fino in fondo Ruggero. Oltre questo, c’è chi è convinto che il suo ritorno sia affrettato e che avrebbe dovuto almeno prendersi del tempo per sé stessa, visto che ha sempre parlato di questa relazione come una storia d’amore importante. Eppure, a detta di molti, questa sarebbe l’ennesima volta che Barbara fatica a farsi un esame di coscienza e preferisce scaricare tutte le colpe sugli uomini, alla ricerca della perfezione, che poi alla fine non esiste.

C’è da dire che la De Santi, in questi mesi, non ha avuto vita facile. Infatti, ha dovuto affrontare un periodo difficile per via della malattia della sorella. Ruggero non le ha dimostrato la sua vicinanza, anzi. In studio, oggi l’ex cavaliere ha spiegato di avere un blocco, in quanto ha perso suo fratello e suo nipote in soli sei mesi. Questa terribile esperienza gli renderebbe difficile gestire il dolore degli altri.

Uomini e Donne registrazione di oggi: Gemma colpisce ancora

Come nella precedente registrazione di Uomini e Donne, anche questa volta ha dato inizio alle danze Gemma Galgani. La dama torinese ha messo fine alla sua conoscenza con Mario, il padre di Claudia Lenti. Anche lui ha ammesso di avere la sua stessa intenzione. Allo stesso tempo, si chiude pure la sua conoscenza con Marina. Ma in tutto questo è stata Gemma a generare colpi di scena, dichiarando di trovare Mario “grasso”.

I presenti in studio l’hanno attaccata per via di questo suo discutibile commento. Nel frattempo, Mario non si ferma e continua a conoscere Magda e Valeria. Per Sabrina Zago è, invece, sceso un nuovo cavaliere, che l’ha colpita. Federico Mastrostefano, intanto, va avanti con Agnese Di Pasquale e chiude con Rosanna e Veronica.

Trono Classico: Flavio tra baci mancati e litigi

Per quanto riguarda i tronisti, Flavio Ubirti ha portato in esterna Martina, con la quale è stato molto bene, al punto che è quasi scattato il bacio. Per lui, però, è ancora presto e non vuole bruciare subito le tappe. Sara ha preso la palla al balzo per attaccare entrambi. Non si è parlato, invece, di Cristina Anania. Sicuramente, ci sarà spazio per lei nella registrazione di domani, durante la quale dovrebbero presentare anche il nuovo tronista, ovvero Rosario Guglielmi, che ha partecipato a Temptation Island 2025 con Lucia.