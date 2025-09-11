Uomini e Donne anticipazioni, caos Over: Gloria insospettisce, Federico “fa strage”

Il Trono Over a Uomini e Donne continua a tenere alta la tensione in studio. Mentre nel Trono Classico, si parla di gente che dorme, tra i ‘più adulti’ la situazione è decisamente diversa. Oggi sono state registrate altre puntate che andranno in onda dal 22 settembre 2025 in poi e le anticipazioni parlano di lacrime e di una Gemma Galgani ancora in pista ed energica.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma carica, Gloria piange, Federico inarrestabile

Nella registrazione dell’11 settembre, ha dato inizio alle danze sempre lei, Gemma. La dama torinese continua a conoscere Mario, per il quale ormai “sembra aver perso la testa”, come riporta Lollo Magazine. Lui, però, sta conoscendo anche un’altra donna, ovvero Madga. Allo stesso tempo, Mario ha deciso di chiudere con Miriana, puntando dunque l’attenzione sulle altre due, e sicuramente avrà fatto felice la Galgani.

Intanto, dopo il suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi, questa volta nel Trono Over, lo storico ex tronista Federico Mastrostefano “fa strage di donne”, si legge. Mentre la sua ex fidanzata lancia pesanti accuse, lui continua il suo percorso conoscendo ben tre donne, ovvero Rosanna Siino, una nuova dama (Veronica) e Agnese De Pasquale. A creare tensione, nello studio di Canale 5, è stata Gloria Nicoletti. La dama è scoppiata a piangere dopo aver ballato con Francesco.

Pare che i due abbiano avuto una conversazione che poi avrebbe portato Gloria a non riuscire a trattenere le lacrime. Non si sa cosa Francesco avrebbe detto alla Nicoletti. Ciò che è uscito fuori è che a lei non sarebbe piaciuto il modo con il quale lui si sarebbe posto nei suoi confronti.

Uomini e Donne registrazione di oggi, Flavio e Cristiana: lui è moscio, lei dubita

Per quanto riguarda il Trono Classico, sembra che Flavio Ubirti non stia animando molto le sue corteggiatrici. Sara l’ha accusato di essere moscio e lui, in esterna, per scherzarci su le ha portato il caffè e un cuscino. Sebbene l’uscita sia andata bene, la corteggiatrice ha ribadito in studio di non vedere carattere nel tronista. Le sue ‘colleghe’ l’hanno, invece, accusata di usare questi suoi commenti per farsi notare. Ma ecco che anche Michela ha lanciato la stessa accusa di Sara, dopo l’esterna.

Nel frattempo, Cristiana Anania ha portato fuori Jakub. In studio tra loro è nata una discussione, in quanto lei ha dichiarato di aver notato che su Instagram il corteggiatore starebbe cercando solo visibilità tramite il programma. Lui, chiaramente, ha negato. Tra loro è arrivato il chiarimento, ma sembra proprio che Cristiana ormai abbia cambiato idea sul suo conto.