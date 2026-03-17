Uomini e Donne anticipazioni, Over va via ma viene fermato e Ciro prepara la scelta

Nuovi colpi di scena nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, che andrà in onda con le prossime puntate. Nel Trono Over, un cavaliere ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi, ma ha fatto un passo indietro subito dopo. Nel frattempo, la dama Elena è finita al centro delle polemiche, sotto gli attacchi di Tina Cipollari. Le anticipazioni segnalano, inoltre, che Ciro Solimeno ha deciso di rimpicciolire la sua corte, con la presenza di sole due corteggiatrici. Una di loro, chiaramente, sarà la sua scelta.

Trono Over anticipazioni: Gloria ferma un cavaliere, Elena sotto accusa

Dopo la bufera scoppiata su Edoardo Nestori, che ha lasciato il programma, ecco che Alessandro ha deciso di andare via. Una situazione totalmente diversa, visto che il giovane cavaliere non è stato al centro di alcun caos. Semplicemente ha preso la decisione di abbandonare il parterre, probabilmente non trovando alcuna motivazione per restare. A fermarlo ci ha pensato Gloria Nicoletti, la quale si è detta interessata a conoscerlo.

Ma la registrazione di oggi, come riporta Lollo Magazine, non è iniziata così, bensì da Elena. Quest’ultima ha iniziato a conoscere Massimo, il quale ha deciso di darle l’esclusiva. La dama, però, non ha ricambiato il gesto, tanto che si è detta propensa a continuare a conoscere altri cavalieri. Tina Cipollari non ha reagito bene, al punto che è intervenuta attaccando Elena, giudicandola negativamente per aver accettato altri numeri di telefono. Infine, Nicola sta uscendo con Giada, la quale però si è lamentata, facendo notare di trovarlo possessivo.

Uomini e Donne nuova registrazione: Ciro verso la scelta

Dopo la scelta di Sara Gaudenzi, per ora, Ciro Solimeno è l’unico tronista in corsa. L’ex fidanzato di Martina De Ioannon è a buon punto, visto che ha deciso di restare con le uniche due corteggiatrici che porterà fino alla scelta. Ciò è accaduto mentre è riuscito a recuperare Martina, che furiosa nella registrazione di ieri aveva lasciato lo studio. Oggi, però, è stata Alessia Antonietti ad andare via.

Ebbene Solimeno ha deciso di lasciare andare la ragazza, che ha conosciuto in palestra ancora prima di ritrovarla alla sua corte nel programma. Infatti, ora Ciro è deciso ad andare avanti solo con Martina ed Elisa, annunciando che sceglierà una delle due.