Uomini e Donne anticipazioni, Edoardo smascherato: incastrato scappa dal programma

Arrivano novità nel Trono Over di Uomini e Donne, con la nuova registrazione del 16 marzo 2026. Un cavaliere è stato smascherato da Barbara Da Santi e si è ritrovato a dover lasciare il programma di Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni si tratta di Edoardo Nestori. Intanto, ci sono aggiornamenti anche sugli altri Over e sul Trono Classico.

Trono Over anticipazioni: Edoardo lascia il programma dopo la segnalazione

La registrazione di oggi, come riporta Lollo Magazine, è iniziata con Edoardo Nestori. Il discusso cavaliere, che nel programma ha conosciuto più dame, si è fatto notare soprattutto con la frequentazione con Paola. A quest’ultima aveva chiesto di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi, ricevendo un due di picche. A finire nella bufera era stata la dama, la quale era stata duramente accusata dagli opinionisti per il suo ‘no’.

Ora protagonista nel caos è stato Edoardo. Barbara De Santi ha accusato il cavaliere di essere stato a cena con una signora che non fa parte del programma. Dunque, se così fosse, avrebbe violato il regolamento. A quanto pare, qualcosa di vero c’è, visto che alla fine Nestori ha deciso di andare via e lasciare il programma, abbandonando lo studio.

Per quanto riguarda gli altri Over, Gloria Nicoletti sta conoscendo Marco. Invece, Alessio Pili Stella è tornato al centro studio con Debora. Quindi sembra che i due abbiano ricominciato la loro frequentazione. Anche Rosanna Siino ha deciso di andare avanti e uscire con un’altra persona, Michele. Tra loro c’è stato un bacio. Per Paola è sceso un nuovo cavaliere, che ha deciso di tenere. Stesso discorso per Marta, la quale nel frattempo sta conoscendo anche Antonio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro perde una corteggiatrice

Dopo la scelta disastrosa di Sara Gaudenzi, ora tocca a Ciro Solimeno portare avanti il Trono Classico, da solo. Il tronista ha portato in esterna solo Elisa, con la quale c’è stato anche un bacio. Oggi in studio, durante la nuova registrazione, Martina non ha reagito bene, tanto che ha lasciato lo studio. Ciro ha assicurato che andrà a riprenderla. Alessia Antonietti, invece, si è lamentata perché da tempo non la sta portando in esterna. Pare, però, che lei non abbia lasciato lo studio come la ‘collega’.