Le anticipazioni di Uomini e Donne non mancano neanche sulla registrazione di ieri. Sono arrivate a distanza di qualche ora, ma alla fine Il Vicolo delle News ha raccolto dei dettagli su ciò che è successo dalle loro talpine. Il Trono Classico è in fase di decollo, per cui inutile aspettarsi racconti dettagliati sulle esterne o sulle prime dinamiche. I tronisti stanno facendo le loro prime esterne e sebbene si inizino a evidenziare le prime simpatie è troppo presto per parlare di possibili coppie. Nicole, Roberta, Joele e Matteo si stanno ancora ambientando nel programma, ma pare che qualcosina inizia a muoversi già.

Non ci sono ancora le tensioni che tengono vivo il Trono Classico, sia fra tronisti sia fra loro e i corteggiatori, naturalmente. Le anticipazioni hanno fatto sapere che Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian. Roberta ha chattato con un corteggiatore, poi però ha portato di nuovo in esterna un ragazzo con cui era già uscita. Joele e Matteo hanno iniziato subito a contendersi le ragazze: sono usciti con la stessa corteggiatrice. Lei per pare avere già le idee chiare, perché sebbene sia stata bene con entrambi ha ammesso di aver preferito l’alchimia con Matteo.

Non a caso questa registrazione è stata definita un po’ sotto tono da chi era nel pubblico e ha fornito le anticipazioni sulla registrazione, ma ad accendere lo studio ci ha pensato come sempre il Trono Over. Vuoi perché alcuni sono veterani e altri sono tornati dalla passata stagione, fatto sta che con gli Over non ci si annoia mai. Lo sanno bene Tina Cipollari e Gianni Sperti, ormai prontissimi a non farne passare una soprattutto ai loro acerrimi nemici: Gemma Galgani per una, Armando Incarnato per l’altro.

Le anticipazioni sugli Over di Uomini e Donne hanno svelato infatti che ci sono stati scontri tra Gianni e Armando. Nulla di nuovo all’orizzonte, visto che sono anni ormai che litigano in studio. Anche tra Gemma e Tina non sono mancati i siparietti e in tutto ciò Biagio non è rimasto a guardare. Il Cavaliere è ormai certezza quando si parla di litigi e discussioni in studio: anche nella registrazione di ieri ne ha avuti, infatti. Ma ci sono anche buone notizie sul Trono Over: Ida pare sia rimasta molto colpita da un corteggiatore arrivato in studio per lei nella scorsa registrazione.