Uomini e Donne parte col botto: volano subito stracci, Riccardo c’è

Le vecchie conoscenze del Trono Over non perdono tempo e danno subito vita ai primi battibecchi in studio: dettagli dalle registrazioni

Sono state registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne e le anticipazioni stanno arrivando in pillole. Anche oggi Il Vicolo delle News ha raccolto e svelato nuovi interessanti e succosi dettagli sulle registrazioni, anche se non sono le anticipazioni dettagliate di Uomini e Donne a cui i fan sono abituati. Quelle forse arriveranno con le prossime registrazioni, intanto il pubblico dovrà accontentarsi dei dettagli emersi finora sulle prime puntate. Quando inizia Uomini e Donne è ormai noto: la data scelta è lunedì 13 settembre, per cui manca poco più di due settimane.

Il Trono Over e il Trono Classico sono insieme in studio, con la stessa formula dello scorso anno, che evidentemente ha funzionato. Sebbene per una parte di pubblico gli Over hanno messo un po’ in ombra i tronisti, gli ascolti e il parere dei più deve aver convinto la redazione di Maria De Filippi a non separarli. Oltre ai già noti nuovi tronisti Joele Milan e Andrea Nicole, le talpe del Vicolo hanno fatto il nome di una terza tronista: si chiama Roberta ed è di Roma. Stessa città del quarto tronista, Matteo. Nella seconda registrazione sono andate in onda le prime esterne dei tronisti, pare siano andate bene, ma non per tutti.

Joele non era a suo agio davanti alle telecamere. Pare infatti che fosse così tanto in imbarazzo da rendere difficile il montaggio del video dell’esterna. Secondo le ultime anticipazioni, inoltre, alcuni corteggiatori avrebbero manifestato delle perplessità sul frequentare Andrea Nicole per il suo percorso di trasformazione, sebbene trovino sia una bellissima ragazza.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, le anticipazioni di Uomini e Donne hanno smentito alcune delle scorse ore. Non si era parlato infatti di Riccardo Guarnieri, che invece ci sarà nella nuova stagione. Armando Incarnato è uscito con una ragazza, per Ida sono arrivati due ragazzi in studio. Non sono mancati i primi scontri: ieri si è parlato di Isabella e Biagio, oggi invece si parla di scontri tra Riccardo e Gemma. I due avranno un bel battibecco, ma la Galgani dovrà guerreggiare come sempre anche con Tina Cipollari. L’opinionista attaccherà la Dama per i suoi ultimi ritocchi estetici alle labbra e al seno.