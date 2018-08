Uomini e Donne anticipazioni: Marco torna per Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Ida e Riccardo non stanno più insieme? Marco torna da Gemma

Maria De Filippi è ufficialmente tornata a lavoro e riapre i battenti con il Trono Over. Le registrazioni di Uomini e Donne sono tornare e anche quest’anno, i Senior sembrano promettere grandi colpi di scena. A quanto pare, la padrona di casa non è ancora pronta a rinunciare a tale format. D’altronde, non è un segreto che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo Gemma Galgani con le sue liaison d’amore piuttosto che il Trono Classico con tronisti e corteggiatori. Il blog Il Vicolo delle News ci regala in grande esclusiva le anticipazioni della primissima registrazione. Ovviamente, l’ex fiamma di Giorgio Manetti torna ad essere protagonista indiscussa del programma.

Nella prima registrazione de Trono Over sono già arrivate delle grandi soddisfazioni per Gemma. La storica dama del parterre femminile ha infatti ricevuto una dolce proposta da Marco. Il cavaliere è tornato nello studio di Maria De Filippi per chiedere alla Galgani di tornare a frequentarsi. In ogni caso, l’uomo non pare abbia ricevuto una risposta del tutto positiva. La donna si è mostrata un po’ restia nei suoi confronti perché ha perso la fiducia e perciò non è convinta al cento per cento che tra loro possa tornare a funzionare. Successivamente, è stata trasmessa la parodia di Gianni Sperti e Tina Cipollari in cui ripropongono l’incontro tra Gemma e Ida Platano a Temptation Island.

Uomini e Donne, Trono Over: Ida e Riccardo in crisi dopo Temptation?

Ospiti in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A quanto pare, tra i due non sembra essere tutto rose e fiori. Lei ha scoperto che il suo uomo si è scambiato alcuni messaggio con la tentatrice Stefany. Da tale dettaglio, la dama pare abbia deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione d’amore. In ogni caso, la coppia è apparsa insieme e sorridente subito dopo la registrazione di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere e capire meglio come siano andate le cose. Intanto, confermatissima l’assenza di Giorgio Manetti.